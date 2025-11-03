Kétségtelen: ők voltak a XX. század legszebb magyar modelljei – retró galéria

Sokáig nem is akarták elismerni a szakmájukat, pedig már az 1800-as években is próbakisasszonyok mutatták be a legújabb divatot. A 20. század közepére azonban a manökenek és modellek igazi sztárokká váltak. Nézzük, kik is voltak a legmeghatározóbb szépségek az előző században!
Sokszor mondjuk, hogy a magyar hölgyek a legszebbek a világon és ez így is van. Legyen bármilyen az aktuális női szépségideál: szőke, barna, fekete vagy vörös, vékony vagy teltebb, a magyar lányok kiállják a próbát. Különösen azok, akik hivatalosan is megmérettetnek. Apropó, a szépségversenyek és divatbemutatók a szocializmus végén váltak igazán népszerűvé. 1985-ben már Magyarországon is gond nélkül megrendezték őket, pedig a résztvevő nők ekkor már fürdőruhában pózoltak.
Így történt meg, hogy a szocializmus végén már hivatalosan is elismerték a manöken státuszt, pedig előtte a tevékenységüket nem tartották sokra.
A 19. század közepén jelentek meg az első divatbemutatók. A szocializmus elején még gyári munkáslányok mutatták be a ruhákat, és csak a 70-es években vált hivatalossá a szakma.
A 70-es és 80-as években már valódi sztárokként tekintettek a legismertebb manökenekre. Ebben a korszakban már tévés divatműsorok is készültek, például a Divatmagazin vagy a Tükörkép, amelyekben a manökenek és modellek a hétköznapi nők számára is elérhetővé tették a divatot.
A szocializmus végére már modelliskolák is működtek, ahol a fiatal lányok megtanulhatták, hogyan kell viselni a ruhát, mozogni és kommunikálni a kifutón. A magyar modellek közül sokan külföldön is sikert arattak: Párizsban, Milánóban vagy New Yorkban is megfordultak.
Válogatásunkban az 1929 és 1980 között készült fotókból szemezgettünk. Kezdjük az 1920-as évek ikonjával, Cziczvarek Birivel! Galériánk az alábbi fotóra kattitnva nyílik meg!
