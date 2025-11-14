Így van most a Thaiföldön kórházba került szépségkirálynőnk, Dezsényi Kincső

Drámai fordulatot vett a 2025-ös Miss Universe Hungary győztesének a világverseny: Dezsényi Kincső ugyanis előbb súlyos ételmérgezést kapott Bangkokban, majd a kórházban kapott gyógyszerek egyik összetevőjére allergiás reakcióval válaszolt a szervezete. Mindez alig tíz nappal a világ egyik legrangosabb szépségversenyének fináléja előtt történt, ami hatalmas aggodalmat keltett rajongói körében.

Dezsényi Kincső a Miss Universe Hungary idei győztese nagy reményekkel indult neki a döntőnek

(Fotó: Miss Universe Hungary / Belényesi Lexi)

A Miss Universe Hungary királynője súlyos állapotba került

A Miss Universe Hungary hivatalos Instagram-oldala számolt be először a részletekről, ahol Kincső őszintén vallott állapotáról.

Tegnap óta nem érzem jól magam, és sajnos megbetegedtem, ezért a tegnapi és a mai programokon nem tudtam részt venni. Most egy kicsit pihenek és gyógyulok, hogy erősebben térhessek vissza

– írta bejegyzésében, amelyben háláját fejezte ki a szervezőknek és a stábnak a támogatásért.

A Miss Universe Hungary 2025 győztese Dezsényi Kincső lett (Fotó: dfp)

A helyzet azonban rosszabbodott

A fiatal szépségkirálynőt kórházba szállították, ahol kiderült, hogy súlyos ételmérgezést szenvedett. A kezelőorvosok infúziós gyógyszert adtak neki, ám a készítmény egyik alkotóeleme allergiás reakciót váltott ki. A Miss Universe Hungary később videót is közzétett Kincsőről, aki a kórházi ágyból nyilatkozott: elmondta, hogy szerencsére időben észrevették a problémát, és új, számára biztonságos gyógyszert kap.

Az Instagram-posztban a szervezők megköszönték a rajongók támogatását:

Szeretnénk szívből megköszönni azt a rengeteg szeretetet és támogatást, amit a királynőnk kap tőletek.

Dezsényi Kincső hirtelen nagyon rossz állapotba került (Fotó: Instagram)

Jelenleg a szépségkirálynő jól van

Hozzátették: Kincső a mai napot még kórházban tölti, továbbra is orvosi megfigyelés alatt áll, de bíznak benne, hogy másnap már kiengedik és részt vehet a tervezett interjúján.

A magyar versenyző állapota tehát stabil, de még pihenésre és szakmai felügyeletre van szüksége. A stáb reménykedik, hogy a fiatal modell időben felépül, és teljes erőbedobással léphet színpadra a Miss Universe 2025 döntőjén. Rajongói már most küldik az üzeneteket és drukkolnak, hogy Kincső mielőbb visszatérhessen a felkészüléshez erősebben, mint valaha.