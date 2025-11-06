Kitört a káosz a Miss Universe szépségversenyen: több versenyző is kisétált

Eluralkodott a káosz a Miss Universe versenyén, miután egy szervező többször is ostobának nevezte az egyik szépségkirálynőt.

Megalázta a Miss Universe egyik szervezője a mexikói szépségkirálynőt

A közösségi médiában egyre több felvétel terjed arról, amint Fátima Boscht, a mexikói szépségkirálynőt élő adásban alázza meg a verseny thai vezetője, Nawat Itsaragrisil. Az eset után a szervezők elítélték Nawat bánásmódját, aki később a TikTok-oldalán élőben kért bocsánatot a mexikói versenyzőtől.

A drámai jelenet azután bontakozott ki, hogy Bangkok városában a szalagátadó ünnepségen számon kérték a 25 éves szépségkirálynőt, hogy korábban miért nem jelent meg egy szponzorfotózáson aznap, amivel Thaiföldet reklámozta volna. Amikor a láthatóan feszültté vált Bosch azt felelte, nem szeretné, ha nyilvánosan megszégyenítenék, Nawat hirtelen félbeszakította azzal, hogy nem kapott lehetőséget arra, hogy beszéljen.

Ezt követően a mexikói versenyző kisétált a teremből, majd szolidaritásból több ország szépségkirálynője is követte.

Országként minden tiszteletem Thaiföldé, őszintén szeretem az országot, de amit az igazgatójuk tett, az nem tiszteletteljes. Butának nevezett engem. Azt gondolom, hogy a világnak látnia kell ezt, mert mi, nők, erősek vagyunk, és ez a verseny a hangunk platformja. Senki sem némíthat el minket

- jelentette ki Bosch a sajtónak a történtek után.

A Miss Universe elnöke, Raúl Rocha Cantú nyilatkozatában elítélte Nawattot, kijelentve, hogy nem fogja megengedni, hogy nők iránti tisztelet és méltóság értékei megsértődjenek. Később egy élő TikTok-közvetítésben a thaiföldi szervező bocsánatot kért Boschtól, és hozzátette, hogy szorosan együttműködik a Miss Universe szervezetével, hogy helyrehozza a helyzetet - írta a Daily Mail.