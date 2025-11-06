Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kitört a káosz a Miss Universe szépségversenyen: több versenyző is kisétált

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 06:30
Egy megalázó incidens kavarta fel a Miss Universe versenyét. A mexikói versenyzőt többször is butának nevezte az egyik szervező, amit a többi szépségkirálynő sem hagyott szó nélkül.

Eluralkodott a káosz a Miss Universe versenyén, miután egy szervező többször is ostobának nevezte az egyik szépségkirálynőt.

Több ország versenyzője is kisétált a Miss Universe szalagátadóról.
Több ország versenyzője is kisétált a Miss Universe szalagátadóról  (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Megalázta a Miss Universe egyik szervezője a mexikói szépségkirálynőt

A közösségi médiában egyre több felvétel terjed arról, amint Fátima Boscht, a mexikói szépségkirálynőt élő adásban alázza meg a verseny thai vezetője, Nawat Itsaragrisil. Az eset után a szervezők elítélték Nawat bánásmódját, aki később a TikTok-oldalán élőben kért bocsánatot a mexikói versenyzőtől.

A drámai jelenet azután bontakozott ki, hogy Bangkok városában a szalagátadó ünnepségen számon kérték a 25 éves szépségkirálynőt, hogy korábban miért nem jelent meg egy szponzorfotózáson aznap, amivel Thaiföldet reklámozta volna. Amikor a láthatóan feszültté vált Bosch azt felelte, nem szeretné, ha nyilvánosan megszégyenítenék, Nawat hirtelen félbeszakította azzal, hogy nem kapott lehetőséget arra, hogy beszéljen.

Ezt követően a mexikói versenyző kisétált a teremből, majd szolidaritásból több ország szépségkirálynője is követte.

Országként minden tiszteletem Thaiföldé, őszintén szeretem az országot, de amit az igazgatójuk tett, az nem tiszteletteljes. Butának nevezett engem. Azt gondolom, hogy a világnak látnia kell ezt, mert mi, nők, erősek vagyunk, és ez a verseny a hangunk platformja. Senki sem némíthat el minket

- jelentette ki Bosch a sajtónak a történtek után.

A Miss Universe elnöke, Raúl Rocha Cantú nyilatkozatában elítélte Nawattot, kijelentve, hogy nem fogja megengedni, hogy nők iránti tisztelet és méltóság értékei megsértődjenek. Később egy élő TikTok-közvetítésben a thaiföldi szervező bocsánatot kért Boschtól, és hozzátette, hogy szorosan együttműködik a Miss Universe szervezetével, hogy helyrehozza a helyzetet - írta a Daily Mail.

@10newsau Dramatic scenes have unfolded at the Miss Universe sashing ceremony in Thailand after a pageant director publicly insulted Miss Mexico for having “no respect” and called her “dumb”. Vice President for Asia and Oceania of the Miss Universe Organisation Nawat Itsaragrisil openly scolded Fátima Bosch in front of the other contestants for not attending a sponsor shoot earlier that day. The confrontation was streamed live on the Miss Universe Thailand Facebook page, before contestants staged a mass walkout, including the 2024 Miss Universe winner, Victoria Theilvig, who left the building. In a statement, the Miss Universe Organisation said, “Together, we are dedicated to upholding the highest standards of respect, safety, and integrity for all participants, staff, and stakeholders.” #10news #missuniverse #thailand ♬ original sound - 10 News

 

