Dráma a Megasztárban: Tóth Gabi így reagált arra, hogy két versenyzőjét is kiejtették

Drámai pillanatokat és váratlan kieséseket hozott a TV2 Megasztár második élő show-ja november 1-jén. Németh Bea például elsőként kapott csillagot, és egészen a műsor végéig maradt a számára megnyugtató pozícióban, de nem mindenki volt ennyire szerencsés.

Komoly feszültségek voltak a Megasztár zsűrijében is (Fotó: Máté Krisztián)

Szombat este Németh Bea, Szabó Kamilla Lilla, PYFU, Jánoki Márió, Ádám Attila, Kökény Lali, Bura Connie, Lengyel Johanna, Kedl Olívia és Bíró Csongor vágott neki az élő adásnak. Közülük hárman kerültek a veszélyzónába: Kökény Lali, Jánoki Márió és Bura Connie.

A Megasztár második élő műsorától végül pedig Bura Connie és Jánoki Márió az, akinek búcsúznia kellett.

Megasztár 2025: Sorra esnek ki Tóth Gabi versenyzői

Mivel mindketten Tóth Gabi versenyzői voltak, az énekesnőben elképesztő indulatok dúltak az élő show után, amit nem is mindig tudott magában tartani. Herceg Erika egyik versenyzőjéről, Ádám Attiláról például azt mondta, úgyis tovább juttatják a nézők, ezért felesleges csillagot adni neki. Ez végül így is történt.

Tóth Gabi üzent Márió és Connie távozását követően

Vasárnap délelőtt Tóth Gabi Instagramon adott hangot csalódottságának, ami teljesen érthető, ugyanis már csak egy egy versenyzője maradt, a vigaszágas Szabó Kamilla Lilla személyében. Az első adás végén búcsúzó Balogh Krisztofer is az ő csapatában volt, ami szintén megviselte.

„Mit gondolok a tegnapról? Azt hiszem, mindent elmondtam, és olvasva a kommentjeiteket, ti is egyet tudtatok érteni sok mindenben…

Viszont szeretném tisztázni:

Egy Connie és Márió számára méltatlan helyzetben megkérdezni, hogy “meséljenek, mit éreztek most?” miután kiestek, mindenki számára felesleges! Nem nekik kellett volna kiesni… Ezek után pedig hiszem, hogy emelt fővel, szavak nélkül kell búcsúzni… Márió ott a színpadon engem is csendre intett, amit lehet, hogy ti nem hallottatok... Nagyon is igaza volt, és elképesztő emberi tartásra vall, ahogy ő ezt a helyzetet is kezelte! Fogtok még találkozni velük, abban biztos vagyok!

Kamillámmal pedig, aki vitathatatlanul a legnagyobb pillanatot okozta tegnap, gőzerővel menetelünk tovább, mert neki végig kell mennie és ott kell lennie a fináléban! Ott is leszünk! Ezt garantálom” - írta Gabi az Instagramon.