Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dráma a Megasztárban: Tóth Gabi így reagált arra, hogy két versenyzőjét is kiejtették

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 11:10
Jánoki MárióBura ConnieTóth Gabi
A TV2 tehetségkutatójától Jánoki Márió és Bura Connie búcsúzott szombat este. Tóth Gabi reagált arra, ami a Megasztárban történt.
Doris
A szerző cikkei

Drámai pillanatokat és váratlan kieséseket hozott a TV2 Megasztár második élő show-ja november 1-jén. Németh Bea például elsőként kapott csillagot, és egészen a műsor végéig maradt a számára megnyugtató pozícióban, de nem mindenki volt ennyire szerencsés.

Megasztár
Komoly feszültségek voltak a Megasztár zsűrijében is (Fotó: Máté Krisztián)

Szombat este Németh Bea, Szabó Kamilla Lilla, PYFU, Jánoki Márió, Ádám Attila, Kökény Lali, Bura Connie, Lengyel Johanna, Kedl Olívia és Bíró Csongor vágott neki az élő adásnak. Közülük hárman kerültek a veszélyzónába: Kökény Lali, Jánoki Márió és Bura Connie.

A Megasztár második élő műsorától végül pedig Bura Connie és  Jánoki Márió  az, akinek búcsúznia kellett

Megasztár 2025: Sorra esnek ki Tóth Gabi versenyzői

Mivel mindketten Tóth Gabi versenyzői voltak, az énekesnőben elképesztő indulatok dúltak az élő show után, amit nem is mindig tudott magában tartani. Herceg Erika egyik versenyzőjéről, Ádám Attiláról például azt mondta, úgyis tovább juttatják a nézők, ezért felesleges csillagot adni neki. Ez végül így is történt.

Tóth Gabi üzent Márió és Connie távozását követően

Vasárnap délelőtt Tóth Gabi Instagramon adott hangot csalódottságának, ami teljesen érthető, ugyanis már csak egy egy versenyzője maradt, a vigaszágas Szabó Kamilla Lilla személyében. Az első adás végén búcsúzó Balogh Krisztofer is az ő csapatában volt, ami szintén megviselte.

„Mit gondolok a tegnapról? Azt hiszem, mindent elmondtam, és olvasva a kommentjeiteket, ti is egyet tudtatok érteni sok mindenben…

Viszont szeretném tisztázni:

Egy Connie és Márió számára méltatlan helyzetben megkérdezni, hogy “meséljenek, mit éreztek most?” miután kiestek, mindenki számára felesleges! Nem nekik kellett volna kiesni… Ezek után pedig hiszem, hogy emelt fővel, szavak nélkül kell búcsúzni… Márió ott a színpadon engem is csendre intett, amit lehet, hogy ti nem hallottatok... Nagyon is igaza volt, és elképesztő emberi tartásra vall, ahogy ő ezt a helyzetet is kezelte! Fogtok még találkozni velük, abban biztos vagyok!
Kamillámmal pedig, aki vitathatatlanul a legnagyobb pillanatot okozta tegnap, gőzerővel menetelünk tovább, mert neki végig kell mennie és ott kell lennie a fináléban! Ott is leszünk! Ezt garantálom” - írta Gabi az Instagramon.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu