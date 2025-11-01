Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óriási bejelentések, kegyetlen balhék és sírás a Megasztár második élő show-jában – galéria

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 23:25
élő műsorgalériaTV2
Képekben a Megasztár második élő show-jának legjobb pillanatai.
N.T.
A szerző cikkei

Izgalmakból és érzelmekből a Megasztár második élő show-jában van hiány

MK__6735
Herceg Erika tombolt a Megasztárban Fotó: MATE KRISZTIAN

A zsűritagok mellett a közönség értéseit is megedzette a mai adás, amelynek 10-en vágtak neki, végül azonban csak 8-an jutottak tovább.

Lássuk a Megasztár második élő adásának legjobb pillanatait! Galériánkat a fotóra kattintva nézeted meg: 

MK__6981, Megasztár
MK__6826, Megasztár
MK__6711, Megasztár
MK__6707 Tóth Gabi
Galéria: Óriási bejelentések, balhék és sírás a Megasztár második élő show-jában
Fotó: MK
1/35
Óriási bejelentések, balhék és sírás a Megasztár második élő show-jában

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu