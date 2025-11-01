Megasztár - Ördög Nóra és Szépréthy Roland közösen jelentette be: érkezik a következő

Egymást érik a hatalmas bejelentések a Megasztár második élő show-jában, először Tóth Gabi jelentette be, hogy nem engedi el Balog Kristofer kezét és beveszi a zenekarába, most pedig Ördög Nóra és Szépréthy Roland hatalmas bejelentés.

Fotó: MATE KRISZTIAN

A két műsorvezető mindenki legnagyobb meglepetésére ugyanis váratlanul bejelentette: már biztos, 2026-ban érkezik a Megasztár 9. szériája.

Azt pedig már mondani sem kell, hogy a hír hallatán hatalmas ováció tört ki a stúdióban.