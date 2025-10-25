BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megasztár: Tóth Gabi megrendítő vallomást tett, a versenyzőiről van szó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 16:30
Ha valaki, hát Tóth Gabi tudja, milyen a kommentelők céltáblájának lenni. Most arra kéri a nézőket, a Megasztár versenyzőit ne bántsák: ha nincs kedves szavuk, inkább ne kommenteljenek.
Szombat este elkezdődnek a Megasztár 2025 élő show-i, amit nemcsak a versenyzők, de alighanem a nézők is izgatottan várnak. Az idei évadban új szabályok léptek érvénybe. A Megasztár zsűritagjai ugyanis mesterek, akik a válogatók során saját csapatot alakítottak ki. Három-három versenyzővel indulnak tehát az első élő adásban: kivéve Tóth Gabit, aki a vigaszágas szavazásnak köszönhetően négy versenyzővel készülhetett a nagy megmérettetésre. Az énekesnő a Borson keresztül fontos kérést fogalmazott meg a nézők felé.

tóth gabi csapata a megasztárban
Tóth Gabi csapata a Megasztárban: Balogh Krisztofer, Bura Constance, Jánoki Márió, valamint a vigaszágas Szabó Kamilla Lilla (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Tóth Gabi a Borson keresztül üzent

A Megasztár Tóth Gabi számára nosztalgikus terep, hiszen húsz évvel ezelőtt ő maga versenyzőként állt a színpadon, most pedig mesterként dönthet a tehetségek sorsáról. Ez izgalmas, felelősségteljes feladat, s ismerve a nagy szívét, nemcsak az énekhangok trenírozására fektet majd nagy hangsúlyt, hanem a versenyzői lelki világát is szeretné felkészíteni. Lévén az egyik legmegosztóbb magyar híresség, Gabi sokszor volt már céltáblája az utálkozó kommenteknek. Bár ő maga már megedződött, versenyzőit mindenképpen megóvná ettől az elkeserítő jelenségtől.

Tóth Gabi most a Borson keresztül szól a nézőkhöz, szavazókhoz, és főleg a kommentelőkhöz.

Tóth Gabi a lelkén viseli a Megasztáros csapata sorsát (Fotó: Markovics Gábor)

„Kérek mindenkit, hogy ne bántsák őket kommentekben

Szeretném megkérni a kedves nézőket, nem is az én jó létemért, hanem a versenyzők kedvéért, hogy legyenek kedvesek” – kezdte. „Ők most kezdték ezt: nemrég még ők is ugyanolyan nézők voltak, mint a tévé előtt ülők, most pedig belecsöppentek ebbe az új világba. Kérek mindenkit, hogy ne bántsák őket kommentekben” – fogalmazta meg Gabi, utalva saját csapatára, de természetesen a Megasztár 8 összes versenyzőjére is. 

A szavazatok mellett persze, azzal támogassák őket, hogy ha nem tudnak jót írni, legalább rosszat ne írjanak!

− kérte Gabi, aki megújult külsővel tért vissza a válogatók után.

 

