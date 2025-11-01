Szinte még el sem indult a Megasztár második élő show-ja, Tóth Gabi máris elképesztő bejelentést tett

Ahogy arról a Bors beszámolt, a Megasztár első élő show-tól 3 versenyző búcsúzott a múlt héten: Anami, Balogh Rikárdó és Balogh Kristofer.

Tóth Gabi hatalmas bejelentést tett Fotó: MATE KRISZTIAN

Utóbbi kiesése nagyon megérintette Tóth Gabit, hiszen Krisztofer a műsoron kívül is a patronáltja volt, most pedig máris egy hatalmas bejelentéssel kezdte a Megasztár második élő adását

Krisztofert beveszem a zenekaromba, ott fog lenni velem a színpadon

- jelentette ki Tóth Gabi élő adásban.