Szinte még el sem indult a Megasztár második élő show-ja, Tóth Gabi máris elképesztő bejelentést tett

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 19:30 / FRISSÍTÉS: 2025. november 01. 19:40
MegasztárBalogh Krisztofer
Tóth Gabi élő adásban tett óriási bejelentést.
Ahogy arról a Bors beszámolt, a Megasztár első élő show-tól 3 versenyző búcsúzott a múlt héten: Anami, Balogh Rikárdó és Balogh Kristofer.

MK__6707
Tóth Gabi hatalmas bejelentést tett Fotó: MATE KRISZTIAN

Utóbbi kiesése nagyon megérintette Tóth Gabit, hiszen Krisztofer a műsoron kívül is a patronáltja volt, most pedig máris egy hatalmas bejelentéssel kezdte a Megasztár második élő adását

Krisztofert beveszem a zenekaromba, ott fog lenni velem a színpadon

- jelentette ki Tóth Gabi élő adásban. 

 

