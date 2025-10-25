Drámai pillanatok a Megasztár stúdiójában: tőlük kellett először búcsúzni

A tét minden eddiginél hatalmasabb a Megasztárban. A TV2 nagy sikerű műsorának győztese 40 millió forintot nyer. Ennek hallatán nem csoda, hogy több ezren jelentkeztek, akik közül zsűri a válogatók és középdöntők segítségével 12 embert tovább is juttatott az élő show-ba, majd a csapathoz egy 13. versenyző is csatlakozott a közönségszavazást követően.
Az élő show első adása október 25-én, szombaton zajlott le, azzal a drámai csavarral, hogy a versenyből rögtön hárman távoztak is. Kökény Lali, Lengyel Johanna és Bíró Csongor csillagot kapott, így ők már mindenképp ott lehetnek a folytatáskor.
A mai adásban Anami, Balogh Rikárdó, Balogh Krisztofer és Bura Constance került a veszélyzónába. A legkevesebb szavazatot a nézőktől Anami kapta. Másodjára Balogh Rikárdónak kellett távoznia. Balogh Kristofer és Bura Constance közül a zsűrinek kellett döntenie, kit mentenek meg. Döntetlen lett, így a nézők döntöttek. A kieső így Balogh Kristofer lett.
Tehát az első élő show-tól 3 versenyző búcsúzott: Anami, Balogh Rikárdó és Balogh Kristofer.
