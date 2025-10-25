BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Drámai pillanatok a Megasztár stúdiójában: tőlük kellett először búcsúzni

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 23:40 / FRISSÍTÉS: 2025. október 25. 23:41
TV2kieső
Hatalmas izgalmakat hozott a Megasztár első élő show-ja. Azonban nem mehetett tovább mind a 13 versenyző.

A tét minden eddiginél hatalmasabb a Megasztárban. A TV2 nagy sikerű műsorának győztese 40 millió forintot nyer. Ennek hallatán nem csoda, hogy több ezren jelentkeztek, akik közül zsűri a válogatók és középdöntők segítségével 12 embert tovább is juttatott az élő show-ba, majd a csapathoz egy 13. versenyző is csatlakozott a közönségszavazást követően. 

 

Az élő show első adása október 25-én, szombaton zajlott le, azzal a drámai csavarral, hogy a versenyből rögtön hárman távoztak is. Kökény Lali, Lengyel Johanna és Bíró Csongor csillagot kapott, így ők már mindenképp ott lehetnek a folytatáskor.

A mai adásban Anami, Balogh Rikárdó, Balogh Krisztofer és Bura Constance került a veszélyzónába. A legkevesebb szavazatot a nézőktől Anami kapta. Másodjára Balogh Rikárdónak kellett távoznia. Balogh Kristofer és Bura Constance közül a zsűrinek kellett döntenie, kit mentenek meg. Döntetlen lett, így a nézők döntöttek. A kieső így Balogh Kristofer lett.

Tehát az első élő show-tól 3 versenyző búcsúzott: Anami, Balogh Rikárdó és Balogh Kristofer.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
