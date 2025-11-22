Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Sosem látott dráma, zabolázatlan könnyek és fájó búcsú a Megasztár 5. élő show-jában – galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 23:36
Képekben a Megasztár ötödik élő show-jának legjobb pillanatai.
N.T.
Izgalmakból és érzelmekből a Megasztár ötödik élő show-jában sem volt hiány.

Fotókon a Megasztár 5. élő show-jának legjobb pillanatai
Rögtön egy hatalmas drámával indult a Megasztár 5. élő adása, amely zsűri mellett a közönséget sem kímélte. Az szombat esti műsornak hatan vágtak neki, végül pedig már csak négy szerencsés jutott tovább.

Lássuk a Megasztár ötödik élő show-jának legjobb pillanatait! Galériánkat a fotóra kattintva nézeted meg: 

