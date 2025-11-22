Sosem látott dráma, zabolázatlan könnyek és fájó búcsú a Megasztár 5. élő show-jában – galéria

Izgalmakból és érzelmekből a Megasztár ötödik élő show-jában sem volt hiány.
Rögtön egy hatalmas drámával indult a Megasztár 5. élő adása, amely zsűri mellett a közönséget sem kímélte. Az szombat esti műsornak hatan vágtak neki, végül pedig már csak négy szerencsés jutott tovább.
Lássuk a Megasztár ötödik élő show-jának legjobb pillanatait! Galériánkat a fotóra kattintva nézeted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.