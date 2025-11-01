„Úgy szeretlek, mint a fiamat. Köszönöm” – eltört a mécses, sírva borult egymás nyakába Curtis és Kökény Attila fia a Megasztárban

Már kisebb balhék is voltak a zsűritagok között, hol Tóth Gabi akadt ki, hol pedig Curtis, ezúttal azonban példátlan egyetértés volt az ítészek között, amit Kökény Attila fia, Kökény Lali váltott ki belőlük. Ez persze érthető is, hiszen nem győzték méltatni tehetségét, emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a mindössze 19 éves Lalinak híres édesapja árnyékában kell megvívnia a csatáit, hiszen mindenki hozzá hasonlítja.

Tóth Gabi is könnybe lábadt szemekkel mesélte el, hogy pontosan tudja, ez milyen érzés, miután őt is a mai napig, híres nővéréhez, Tóth Verához hasonlítgatják. A dolgok pedig egyenesen odáig fajultak, hogy szinte mindenki síárban tört ki, Curtis még Lalihoz odament és egymás nyakába borulva sírtak.

Úgy szeretlek, mint a fiamat. Köszönöm

- mondta a rapper a könnyeivel küszködve a Megasztár stúdiójában.