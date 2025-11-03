Teljesen kiborult a Megasztár miatt a TV2 felfedezettje: "Normálatlan műsor, nem szabad nézni!"

Hatalmas port kavart az, ahogy a Megasztár legutóbbi adásában a Tóth Gabi csapatát erősítő Bura Connie kényszerült távozásra. A nézők mellett a TV2 korábbi felfedezettje, a Sztárban sztár leszek! egyik versenyzője, Farkas Lali is csalódottságának adott hangot, és meglehetősen éles kritikát fogalmazott meg a Megasztárral szemben.

Kifakadt a Megasztárban történtek miatt Farkas Lali / Fotó: TV2

Éles kritikával ment neki a Megasztárnak Farkas Lali

Na most tényleg? Egy Bura Connie kiesik? BUNDA! A nézők így döntöttek? Normálatlan műsor, nem szabad nézni! Undorító!

– fakadt ki Lali a közösségi oldalán.

A fonott hajú gyereknek már az előző adásban ki kellett volna esnie… Johanna után Connie volt a legjobb a műsorban. Csalás és igazságtalan az egész még mindig. Akkor is az volt, amikor én versenyeztem

- tette hozzá.

A korábbi tehetségkutatós tapasztalata miatt sokan komolyan vették a szavait, hiszen Lali már látta belülről, hogyan működik a rendszer, bár azt nem lehet mondani, hogy nem ragadták el az érzelmei - írja a Ripost.

A nézők közül egyébként sokan egyetértettek azzal, hogy nem Connie-nak kellett volna távoznia a tehetségkutatóból. Egy hozzászóló például azt írta:

Azt gondolom, hogy a nézők nem a versenyzőkre szavaznak, hanem a mesterekre. Vagyis inkább egyes mesterek ellen

– fogalmazott az illető a kommentben.