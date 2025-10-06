Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Döbbenetesen ostoba” – Meghan Markle videóban alázta meg Diana hercegné halálának helyszínét, brutális népharag zúdult rá

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 19:30
A sussexi hercegné Párizsban járt a divathéten, egy barátját támogatva, de csak negativitást kapott. Meghan Markle feltett lábakkal videózta magát Diana halálának helyszínén.

Meghan Markle egy igencsak etikátlan videót posztolt az Instagramra, ahol feltett lábbal, a királyi etikett szerint illetlen módon filmezte magát, miközben elhaladt Diana hercegnő halálának helyszínén. A közösségi médiában felháborodtak a kommentelők, de van, aki szerint ezzel nincs semmi baj.

Meghan Markle legjobb barátnője már szégyelli a barátságot
Meghan Markle Párizsban járt, hogy egy barátját támogassa, azonban sikerült megbotránkoztatnia a közvéleményt
Fotó: Van Tine Dennis/ABACA /  Northfoto

Meghan Markle most Diana hercegné emlékét alázta meg

Komoly felháborodást váltott ki Meghan Markle legutóbbi Instagram-videója Párizsban. A sussexi hercegnét azzal vádolják, hogy tiszteletlen volt néhai anyósa, Diana hercegné emlékével szemben, amikor limuzinban utazva feltett lábbal filmezte magát nem messze attól az alagúttól, ahol 1997-ben a tragikus baleset történt. A királyi család szakértője, Richard Fitzwilliams a Daily Mailnek „értelmetlennek” és „döbbenetesen ostobának” nevezte a videót. „Fogalmam sincs, mire gondolhatott. Egyetlen tanácsadó sem javasolt volna ilyet” – mondta. - írta a Page Six.

A közösségi médiában is éles kritikák érték a hercegnét, aki a Pont Alexandre III és a Pont des Invalides hidaknál készítette a felvételeket. A következő híd a Szajnán a Pont de l’Alma, amely mellett található az a híres alagút, ahol Diana élete véget ért. Egy felhasználó az X-en (korábbi Twitter) „American Psycho”-nak nevezte Meghant, míg egy másik azt írta: 

Ha ez üzenet Vilmos hercegnek, akkor Meghan Markle maga az ördög.

 Volt, aki egyenesen „démonnak” titulálta, és „az őrület új szintjének” nevezte a videót. Ugyanakkor akadtak védelmezői is: „Én is gyakran felteszem a lábam. Nem hiszem, hogy ez rosszindulatból történt, inkább csak egy emberi pillanat volt egy nő részéről, aki magassarkúban ül” – írta egy kommentelő.

A hercegné jelenleg Párizsban tartózkodik, ahol részt vett a divathéten is. Szombaton a Balenciaga bemutatón jelent meg, fehér, hosszú ujjú tunikában, hozzá illő nadrágban és fekete magassarkúban. Bár sokan kritizálták, amiért megjelent a márka eseményén annak korábbi „botrányai” miatt, Meghan szóvivője közölte: a hercegné azért ment, hogy támogassa barátját, Pierpaolo Picciolit, aki július óta a divatház kreatív igazgatója.

 

