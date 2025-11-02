Balogh Krisztofer: „Édesapám átköltözött a mennyországba”

Sokan megszerették a Sztárban sztár leszek! című műsorban, ám Balogh Krisztofer most újra szeretne bizonyítani. Az elmúlt időszak rendkívül nehéz volt az énekes számára, de az események végül felszabadították a lelkét.

Balogh Krisztofer: „Édesapámmal megbocsátottunk egymásnak”

Fotó: TV2

Balogh Krisztofer visszatérése a színapdra

„A Sztárban sztár leszek! után egy ideig minden a fellépésekről szólt, de ahogy ez a lendület lecsengett, visszatértem a hétköznapi életemhez. Dolgoztam, éltem a mindennapokat, de végig ott motoszkált a fejemben az, hogy egyszer vissza kell térnem a színpadra. A Megasztár pont erre volt a legjobb lehetőség: most már a saját hangomon, a saját utamon akartam megmutatni magam” – kezdte lapunknak az énekes.

Balogh Krisztofer Megasztárban: nagyon örült annak, hogy Tóth Gabi csapatába került, hiszen régóta ismerik egymást, és tökéletes az összhang köztük

Fotó: TV2

Balogh Krisztofer elengedte a haragot

„Az elmúlt év viszont nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is hatalmas fordulatokat hozott. Volt egy mélypontom, amikor anyukámmal megromlott a kapcsolatom, és egy ideig Tóth Gabiéknál laktam. Rengeteget segített, bátorított, és újra erőt adott ahhoz, hogy elhiggyem: képes vagyok újrakezdeni. Végül haza is mentem, mert éreztem, hogy van valami, amit le kell zárnom és helyre kell tennem magamban” – árulta el Balogh Krisztofer.

Krisztofer először nem tudta, hogy mit jelent ez az érzés, de végül egyértelművé vált: az édesapjával hosszú évek óta tartó haragot kell elengednie.

„Édesapám egészségi állapota rendkívül leromlott. Sosem volt szoros a kapcsolatunk – gyerekkoromban sok fájdalmat éltünk át mellette –, mégis eljött az idő, hogy rendezzük, amit lehet. Hiába váltak el kilenc éve, édesanyám befogadta őt, és az utolsó napjait szeretetben, békében tölthette velünk. Ott ültünk mellette, és végre mindent kimondhattunk, amit addig sosem. Megbocsátottunk egymásnak, átöleltük egymást, és el tudtuk engedni a múltat. Édesapám öt napot töltött velünk, majd átköltözött a mennyországba. Számomra az okozta a lelki felszabadulást, hogy nem maradt semmi olyan dolog, amit ne tudtunk volna megbeszélni és megbocsátani egymásnak, mielőtt a mennybe ment. Hitem szerint nem létezik halál, csupán továbblépett a mennyországba, ahonnan támogat engem” – mesélte a hot!-nak az énekes.