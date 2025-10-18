„Rózsát vittem Erikának” – Sokkoló csavar a Megasztárban: ilyen még nem volt! Visszatérhetett a kiejtett versenyző

Ilyen még nem volt a Megasztárban! Az idei, 8. évadban a zsűritagok egyben mesterek, akik saját csapatot állítanak össze. A válogatón továbbjuttatott versenyzők rögtön egyikükhöz kerültek, az elmúlt két adásban pedig párbajok során alakították ki az élő show mezőnyét. Curtis és Herceg Erika olyat tett, amire még nem volt példa.
A szombat esti adásban megannyi izgalom után Curtis miután Frank Annamari és Ádám Attila párbaját hallotta, a lányt vitte tovább. Döntését Attila jól viselte, ám Herceg Erika összeomlott, zokogott, és azt mondta, szeretne valamit megbeszélni a zsűritársakkal…
„Tudom, hogy még jobban meg fogom nehezíteni a dolgomat, de én nem szeretném elengedni az Attilát. Én el fogom vinni őt fixen az élő show-ba. Nem tudok a szívem ellen menni. Ő volt az a versenyző, aki a legnagyobb benyomást tette rám.”
Herceg Erika úgy döntött tehát, biztosan továbbjutó versenyzőjének nevezi ki őt. Zsűritársai ezt vegyes érzelmekkel fogadták, mert bár abban egyetértettek, hogy a fiúnak tehetségének köszönhetően helye van a Megasztárban, de azt rosszul viselték, hogy nekik nem volt megengedett az ilyenfajta szabálymódosítás…
A történtek után Ádám Attila a Borsnak elmondta az énekesnőről:
„Meglátta bennem, hogy én mit tudnék még mutatni. Erikának a legkedvencebb versenyzője lettem. Örülök, hogy hozzá kerültem, az elejétől láttam, hogy Gabi és Erika nagyon oda van értem. Elsőre is őt kellett volna választanom. Nagyon jó vele dolgozni, minden nap ír üzenetet. Legutóbb egy szál rózsát vittem Erikának, legközelebb pedig egy egész csokorral érkezek majd!” – udvarolt a 17 éves tehetség.
