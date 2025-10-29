Kiderült a titok: sminkese leplezte le Herceg Erikát, ezért nézett ki így a Megasztár mestere

Herceg Erika a Megasztár 2025-ös évadának egyik mesterként egy csapásra újra a figyelem középpontjába került. Ez persze nem meglepő, hiszen az énekesnőnek már a megjelenése is olyan, hogy nehéz szó nélkül hagyni: szőke sörénye és hatalmas, barna szemei mágnesként vonzza a tekinteteket, vékony alakja miatt pedig már azzal is megvádolták, hogy étkezési zavarral küzd.
Nemrég követői kérdésére mindenre választ adott, többek között arra, hogy milyen külső beavatkozásoknak vetette alá magát. Az énekesnő évekkel ezelőtt csináltatta meg a melleit, ami véleménye szerint élete legjobb döntése volt, ezen kívül botoxoltatni szokta a homlokát, de más komolyabb szépészeti korrekciója nem volt. Az anorexiával vádolt zsűritag nemrég pontot tett a találgatások végére.
„Az együttes után elkezdtek rajtam kijönni a fáradtság tünetei, fizikálisan is. A szívemmel van baj, a mai napig. Periódusonként kardiológushoz kell mennem, és erősítenem kell, olyan vitaminokat szedek, amik a mindennapi étrendem részei. Nem is engedhetném meg magamnak az anorexiát, mert meghalnék”
- öntött tiszta vizet a pohárba a Megasztár zsűritagja, Herceg Erika.
A TV2 tehetségkutatójának egyik mestere japán rajzfilmeket idéző hercegnőként tündökölt a Megasztár első élő show-jában. Sokan a Sailor Moon nevű anime- és mangasorozatra asszociáltak, amikor megpillantották őt rózsaszín ruhájában, most pedig az is kiderült, hogy ők gondolták jól!
Herceg Erika sminkese, Kardos Júlia ugyanis egy TikTok-videóban rántotta le a leplet Erika megjelenéséről. Elárulta, hogy tényleg a Holdtündér ihlette Erika külsejét, ám arra azért oda kellett figyelni, hogy a smink ne legyen túl harsány, túl csillámos.
„A harminc év felettiek biztosan rájöttek, hogy a Holdtündér című rajzfilm volt az inspirációnk. Nekem kislánykoromban a kedvenc mesém volt, úgyhogy nagyon örültem a feladatnak. Viszont tudtam, hogy nagyon észnél kell lennem, mert akkor marad egyensúlyban ez az egész megjelenés, ha én a sminket egy picit visszafogom. Mivel nagyon csillog a ruha, feltűnő, strasszos a fejdísz, könnyen lett volna giccses, ha én is még megszórom glitterrel a szemhéjat. Arra is törekedtem, hogy hasonlítson a smink arra a stílusra, ahogy az ázsiai lányok szeretik magukat festeni, csak közben figyelve arra, hogy Erikának nem szűk, mandulaszeme van, hanem épp hogy kerek” - avatott be minket a kulisszatitkokba Kardos Júlia, Herceg Erika sminkese.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.