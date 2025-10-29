Kiderült a titok: sminkese leplezte le Herceg Erikát, ezért nézett ki így a Megasztár mestere

Herceg Erika a Megasztár 2025-ös évadának egyik mesterként egy csapásra újra a figyelem középpontjába került. Ez persze nem meglepő, hiszen az énekesnőnek már a megjelenése is olyan, hogy nehéz szó nélkül hagyni: szőke sörénye és hatalmas, barna szemei mágnesként vonzza a tekinteteket, vékony alakja miatt pedig már azzal is megvádolták, hogy étkezési zavarral küzd.

Herceg Erika Holdtündérként jelent meg a Megasztár első élő show-jában (Fotó: Markovics Gábor)

Nemrég követői kérdésére mindenre választ adott, többek között arra, hogy milyen külső beavatkozásoknak vetette alá magát. Az énekesnő évekkel ezelőtt csináltatta meg a melleit, ami véleménye szerint élete legjobb döntése volt, ezen kívül botoxoltatni szokta a homlokát, de más komolyabb szépészeti korrekciója nem volt. Az anorexiával vádolt zsűritag nemrég pontot tett a találgatások végére.

„Az együttes után elkezdtek rajtam kijönni a fáradtság tünetei, fizikálisan is. A szívemmel van baj, a mai napig. Periódusonként kardiológushoz kell mennem, és erősítenem kell, olyan vitaminokat szedek, amik a mindennapi étrendem részei. Nem is engedhetném meg magamnak az anorexiát, mert meghalnék”

- öntött tiszta vizet a pohárba a Megasztár zsűritagja, Herceg Erika.

Sminkese leplezte le a Megasztár mesterét

A TV2 tehetségkutatójának egyik mestere japán rajzfilmeket idéző hercegnőként tündökölt a Megasztár első élő show-jában. Sokan a Sailor Moon nevű anime- és mangasorozatra asszociáltak, amikor megpillantották őt rózsaszín ruhájában, most pedig az is kiderült, hogy ők gondolták jól!

Herceg Erika sminkesének észnél kellett lennie a Megasztár első élő show-ja előtt (Fotó: Markovics Gábor)

Herceg Erika sminkese, Kardos Júlia ugyanis egy TikTok-videóban rántotta le a leplet Erika megjelenéséről. Elárulta, hogy tényleg a Holdtündér ihlette Erika külsejét, ám arra azért oda kellett figyelni, hogy a smink ne legyen túl harsány, túl csillámos.

„A harminc év felettiek biztosan rájöttek, hogy a Holdtündér című rajzfilm volt az inspirációnk. Nekem kislánykoromban a kedvenc mesém volt, úgyhogy nagyon örültem a feladatnak. Viszont tudtam, hogy nagyon észnél kell lennem, mert akkor marad egyensúlyban ez az egész megjelenés, ha én a sminket egy picit visszafogom. Mivel nagyon csillog a ruha, feltűnő, strasszos a fejdísz, könnyen lett volna giccses, ha én is még megszórom glitterrel a szemhéjat. Arra is törekedtem, hogy hasonlítson a smink arra a stílusra, ahogy az ázsiai lányok szeretik magukat festeni, csak közben figyelve arra, hogy Erikának nem szűk, mandulaszeme van, hanem épp hogy kerek” - avatott be minket a kulisszatitkokba Kardos Júlia, Herceg Erika sminkese.