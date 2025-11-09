Ezek voltak a Megasztár 3. élő show-jának legjobb pillanatai - Galéra

Lezajlott a Megasztár 3. élő show-ja, amiben voltak feszült, szórakoztató és megható jelenetek. Minden versenyző odatette magát, de sajnos egy tehetséges énekesnek távoznia kellett. Igazán emlékezetesre sikerült ez az adás is, és erről nem csupán a lehengerlő produkciók tettek, hanem a zsűritagok is.

Íme a Megasztár 3. élő show-jának legjobb pillanatai: