Marics Peti összefeszült Herceg Erikával, újabb vita alakult ki Bíró Csongor miatt

Elszabadultak az érzelmek a Megasztárban. Múlt héten Bíró Csongort tiszteletlennek tartották, amiért pár kritikára grimasszal reagált, az énekest pedig annyira megviselte a szituáció, hogy a színfalak mögött elsírta magát – de tanult az esetből, és egy számára különleges dallal készült a mostani adásra, ugyanis AWS-t énekelt.

Marics Peti állva tapsot / Fotó: Bors

Bíró Csongor sajátos módon adta elő a Viszlát nyár című slágert, a zsűritagokat pedig megosztotta a produkció, ugyanis többen is azt mondták, hogy tud ő ennél többet is. Mestere, Marics Peti apatigrisként védte a versenyzőt, és még Herceg Erikával is összefeszült miatta – de végül még ő is megszavazta neki a csillagot.

Itt lehet meghallgatni Bíró Csongor produkcióját:

Itt pedig az utána kialakult vitát: