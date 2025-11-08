Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Marics Peti összefeszült Herceg Erikával, újabb vita alakult ki Bíró Csongor miatt

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 22:03
Marics PetiHerceg Erika
Bíró Csongor produkciója ezen a héten is balhét generált a Megasztár zsűritagjai között.

Elszabadultak az érzelmek a Megasztárban. Múlt héten Bíró Csongort tiszteletlennek tartották, amiért pár kritikára grimasszal reagált, az énekest pedig annyira megviselte a szituáció, hogy a színfalak mögött elsírta magát – de tanult az esetből, és egy számára különleges dallal készült a mostani adásra, ugyanis AWS-t énekelt.

IMG_8737
Marics Peti állva tapsot / Fotó: Bors

Bíró Csongor sajátos módon adta elő a Viszlát nyár című slágert, a zsűritagokat pedig megosztotta a produkció, ugyanis többen is azt mondták, hogy tud ő ennél többet is. Mestere, Marics Peti apatigrisként védte a versenyzőt, és még Herceg Erikával is összefeszült miatta – de végül még ő is megszavazta neki a csillagot.

Itt lehet meghallgatni Bíró Csongor produkcióját:

Itt pedig az utána kialakult vitát:

