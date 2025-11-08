Elszabadultak az érzelmek a Megasztárban, könnyeivel küszködött a színpadon Ádám Attila

Ismét egy szívszorító, emlékezetes pillanatot köszönhetünk a Megasztárnak, ugyanis Ádám Attila a könnyeivel küszködött, miután előadta Máté Péter slágerét, a Hull az elsárgult levél című gyönyörű dalt – nem véletlenül, mestere, Herceg Erika pedig el is árulta mindenkinek, hogy miért volt ilyen nagy hatással rá ez az előadás.

Herceg Erika elmondta, hogy Ádám Attila azért küszködött a színpadon a könnyeivel, mert ez a dal különleges helyén van a szívében, ugyanis elhunyt nagypapájára emlékezteti őt – a mindössze 17 éves versenyző érezte is, hogy a produkciója során ott van a vállán szeretett nagypapájának a keze.

Itt lehet megtekinteni a meható jelenetet: