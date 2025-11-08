Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elszabadultak az érzelmek a Megasztárban, könnyeivel küszködött a színpadon Ádám Attila

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 22:50
Ádám Attilamegható
Ádám Attila megható produkcióval készült.

Ismét egy szívszorító, emlékezetes pillanatot köszönhetünk a Megasztárnak, ugyanis Ádám Attila a könnyeivel küszködött, miután előadta Máté Péter slágerét, a Hull az elsárgult levél című gyönyörű dalt – nem véletlenül, mestere, Herceg Erika pedig el is árulta mindenkinek, hogy miért volt ilyen nagy hatással rá ez az előadás.

Herceg Erika elmondta, hogy Ádám Attila azért küszködött a színpadon a könnyeivel, mert ez a dal különleges helyén van a szívében, ugyanis elhunyt nagypapájára emlékezteti őt – a mindössze 17 éves versenyző érezte is, hogy a produkciója során ott van a vállán szeretett nagypapájának a keze.

Itt lehet megtekinteni a meható jelenetet:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu