Teljes döbbenet a Megasztárban: sokak kedvence esett ki

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 23:26
Ismét búcsúzott a Megasztártól egy tehetség.

Rengeteg remek produkciót tartogatott a Megasztár november 8-ai adása, de sajnos egy versenyzőnek távoznia kellett. Mindenki beleadott apait-anyait, éppen ezért olyan fájdalmas a búcsú, amire minden bizonnyal senki sem volt felkészülve – a végső döntés előtt négy tehetséges énekes izgulhatott a veszélyzónában: Kedl Olívia, Németh Bea, Ádám Attila és Kökény Lali.

_DAV0557
A Megasztár zsűritagjai is izgultak / Fotó: Bors

A közönség szavazatai alapján először Kökény Lali lélegezhetett fel, ő továbbjutott a Megasztár következő adásába. Utána Ádám Attila örülhetett a továbbjutásnak.

Kedl Olívia és Németh Bea közül egy valaki nem folytathatta a Megasztárt: végül Németh Bea esett ki.

Ezzel az egyéni produkcióval nem sikerült most sajnos továbbjutnia:

