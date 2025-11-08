Teljes döbbenet a Megasztárban: sokak kedvence esett ki

Rengeteg remek produkciót tartogatott a Megasztár november 8-ai adása, de sajnos egy versenyzőnek távoznia kellett. Mindenki beleadott apait-anyait, éppen ezért olyan fájdalmas a búcsú, amire minden bizonnyal senki sem volt felkészülve – a végső döntés előtt négy tehetséges énekes izgulhatott a veszélyzónában: Kedl Olívia, Németh Bea, Ádám Attila és Kökény Lali.
A közönség szavazatai alapján először Kökény Lali lélegezhetett fel, ő továbbjutott a Megasztár következő adásába. Utána Ádám Attila örülhetett a továbbjutásnak.
Kedl Olívia és Németh Bea közül egy valaki nem folytathatta a Megasztárt: végül Németh Bea esett ki.
Ezzel az egyéni produkcióval nem sikerült most sajnos továbbjutnia:
