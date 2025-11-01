„Azt a rohadt!” – Marics Peti magából kikelve tombolt a Megasztár stúdiójában

Teljesen felpezsdült a hangulat a TV2 stúdiójában, miután Lengyel Johanna produkciója felszántotta a Megasztár színpadát.
A fiatal tehetség előadása szabályosan megbabonázta a zsűrit, Herceg Erika, Tóth Gabi, Curtis és Marics Peti is ódákat zengett róla, utóbbit olyannyira elragadta a hangulat, hogy még az asztalra is felpattant a buli hevében.
Azt a rohadt!
– mondta nemes egyszerűséggel Marics Peti Johannának.
