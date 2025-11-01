Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Azt a rohadt!” – Marics Peti magából kikelve tombolt a Megasztár stúdiójában

Marics Peti
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 21:58
Felforrósodott a hangulat a Megasztár második élő adásában.
Teljesen felpezsdült a hangulat a TV2 stúdiójában, miután Lengyel Johanna produkciója felszántotta a Megasztár színpadát.

MK__6981, Megasztár
Marics Peti nem bírt magával Johanna produkcióját látva Fotó: MATE KRISZTIAN

A fiatal tehetség előadása szabályosan megbabonázta a zsűrit, Herceg Erika, Tóth Gabi, Curtis és Marics Peti is ódákat zengett róla, utóbbit olyannyira elragadta a hangulat, hogy még az asztalra is felpattant a buli hevében.

Azt a rohadt!

– mondta nemes egyszerűséggel Marics Peti Johannának.  

