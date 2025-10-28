A Megasztár bombázója tiszta vizet öntött a pohárba: Így áll jelenleg a szerelmi élete

Lengyel Johanna énekeső nevét néhány héttel ezelőtt ismerhette meg igazán a nagyközönség a TV2 Megasztár válogatóin, ma viszont már az egyik legkedveltebb és egyben legesélyesebb versenyzője a műsornak. Az első élő show-ban előadott Leona Lewis dal után a közönség és a mesterek is egyként érezték: ez a lány nemcsak énekel, hanem előad minden egyes hangot. A magabiztos, erős hangú fiatal nő mögött azonban egy kifejezetten kemény, fegyelmezett, sokszor magányos gyerekkor húzódik meg – olyan múlt, amit kevesen bírnának végigcsinálni.

A Megasztár versenyzője lemondásokkal teli gyerekkort tudhat maga mögött (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár egyik legnagyobb esélyese élsportoló volt

„Úgy érzem, legalább három előző életet leéltem, annyi fejezet volt már benne… Kiskoromban tornával kezdtem, ritmikus gimnasztikáztam, élsportolóként körbeutaztam a világot, az volt az első szerelem, álom. Voltam abban annyira sikeres, mint most az éneklésben” – mesélte Johanna, aki már gyerekként megtapasztalta, milyen az, amikor a teljesítmény mindennél fontosabb. Évekig tartó, szinte katonás szigorúságú sportélet, napi edzések, versenyek, sérülések és a gyermeki szabadság hiánya formálta a jellemét.

Nem volt szokványos gyerekkorom nyári szünettel és a többivel, reggeltől estig edzőtáboraim voltak. Eléggé bezárkóztam ekkor, nem tudtam, hogy normális-e az a terhelés, amit akkor kaptam

– vallotta be őszintén. A sok lemondás és önfegyelem ugyanakkor máig kíséri: „Ez egy elég erős múlt, amit leraktam a polcra. Csak érmek, trófeák maradtak utána egy régi szekrényben”.

Lengyel Johanna, P.Y.F.U és Bíró Csongor Vitéz is még versenyben vannak a fődíjért (Fotó: Gáll Regina)

Nincs ideje a szerelemre

Az élsportolói évek nemcsak fizikai, hanem lelki nyomokat is hagytak. Johanna megtanulta, hogy ha valamit el akar érni, azért százszázalékosan oda kell tennie magát – és ez a mentalitás mára az énekesi pályáján is az egyik legnagyobb erőssége lett. A Megasztárban való szereplése nemcsak szakmai lehetőség, hanem önismereti út is számára. A magánéletére nem sok idő jut, ezért a szerelmi élete sem túl mozgalmas.

Mostanában nulla magánéletem van, sőt, az utóbbi két évben pontosan. Ha bármi el is kezdődne, bejön a szezon, és eltűnnek, elkallódnak az alakuló viszonyok. Ebben az évben fogadtam el, hogy priorizálnom kell. Meg kellett találnom azt, hogy ne érezzek egy hatalmas hiányt

– mondta őszintén.