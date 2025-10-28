A Megasztár bombázója tiszta vizet öntött a pohárba: Így áll jelenleg a szerelmi élete

Lengyel Johanna énekeső nevét néhány héttel ezelőtt ismerhette meg igazán a nagyközönség a TV2 Megasztár válogatóin, ma viszont már az egyik legkedveltebb és egyben legesélyesebb versenyzője a műsornak. Az első élő show-ban előadott Leona Lewis dal után a közönség és a mesterek is egyként érezték: ez a lány nemcsak énekel, hanem előad minden egyes hangot. A magabiztos, erős hangú fiatal nő mögött azonban egy kifejezetten kemény, fegyelmezett, sokszor magányos gyerekkor húzódik meg – olyan múlt, amit kevesen bírnának végigcsinálni.
„Úgy érzem, legalább három előző életet leéltem, annyi fejezet volt már benne… Kiskoromban tornával kezdtem, ritmikus gimnasztikáztam, élsportolóként körbeutaztam a világot, az volt az első szerelem, álom. Voltam abban annyira sikeres, mint most az éneklésben” – mesélte Johanna, aki már gyerekként megtapasztalta, milyen az, amikor a teljesítmény mindennél fontosabb. Évekig tartó, szinte katonás szigorúságú sportélet, napi edzések, versenyek, sérülések és a gyermeki szabadság hiánya formálta a jellemét.
Nem volt szokványos gyerekkorom nyári szünettel és a többivel, reggeltől estig edzőtáboraim voltak. Eléggé bezárkóztam ekkor, nem tudtam, hogy normális-e az a terhelés, amit akkor kaptam
– vallotta be őszintén. A sok lemondás és önfegyelem ugyanakkor máig kíséri: „Ez egy elég erős múlt, amit leraktam a polcra. Csak érmek, trófeák maradtak utána egy régi szekrényben”.
Az élsportolói évek nemcsak fizikai, hanem lelki nyomokat is hagytak. Johanna megtanulta, hogy ha valamit el akar érni, azért százszázalékosan oda kell tennie magát – és ez a mentalitás mára az énekesi pályáján is az egyik legnagyobb erőssége lett. A Megasztárban való szereplése nemcsak szakmai lehetőség, hanem önismereti út is számára. A magánéletére nem sok idő jut, ezért a szerelmi élete sem túl mozgalmas.
Mostanában nulla magánéletem van, sőt, az utóbbi két évben pontosan. Ha bármi el is kezdődne, bejön a szezon, és eltűnnek, elkallódnak az alakuló viszonyok. Ebben az évben fogadtam el, hogy priorizálnom kell. Meg kellett találnom azt, hogy ne érezzek egy hatalmas hiányt
– mondta őszintén.
A siker, a reflektorfény és az állandó pörgés mögött sokszor magány lapul, amit megtanult kezelni: „Tavaly magányos voltam. Ez volt a legnagyobb lelki terhem. Állandóan körbe voltam véve emberekkel, mégis egyedül éreztem magam”. A felismerés azonban elindított benne valamit...
Rájöttem, hogy elég egy-két igazán értékes baráti kapcsolat a családon túl, amik kitöltik a hiányt. Már nem érzem magam magányosnak, pedig nem változott az életem, csupán a hozzáállásom és az újraértékelés
– árulta el.
Marics Peti tanítványa ma már pontosan tudja, hová szeretne eljutni – és nemcsak a színpadon. A maximalizmusát megtanulta előnyére fordítani, a múltjából pedig erőt merít, nem terhet. A Megasztárban mutatott teljesítménye mögött fegyelem, kitartás és hit áll – ugyanazok az értékek, amelyek gyerekként a tornaszőnyegen is hajtották.
