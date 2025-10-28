Marics Peti kifakadt: A Megasztárban hibátlan, de nagy szívfájdalom gyötri

A TV2 Megasztár első élő show-ja után Marics Peti mosolya mindent elárult: a stúdióból kifelé lépve egyértelmű volt, hogy nagyon elégedett a csapatával. Nem is véletlen, hiszen P.Y.F.U, Lengyel Johanna és Bíró Csongor Vitéz mind továbbjutottak, és az est folyamán szinte hibátlanul, magabiztosan és energikusan léptek színpadra. A fiatal mester láthatóan élvezte a pillanatot, de azért beszámolt egy nagy szívfájdalmáról is.

Marics Peti csapata egyelőre nagy tempóval hasít (Fotó: Gáll Regina)

Marics Peti versenyzői magabiztosan teljesítettek

„Örülök, hogy ennyire könnyen vettük az első akadályt” – mondta jókedvűen a Borsnak, majd hozzáfűzte, hogy a siker kulcsa nemcsak a tehetségben, hanem a helyes döntésekben is rejlik:

Ez már elkezdődik a válogatókon, ki hogy választ, nyilván a szerencsefaktor is benne van. De úgy tűnik, hogy jól választottam, remekül szerepeltek a srácok

– árulta el a lapunknak a Megasztár mestere. Peti szavaiból az is érződött, hogy a mentorálás számára nem pusztán munka, hanem élmény is: a versenyzőkkel való kapcsolat, a közös hullámhossz megteremtése egyfajta kreatív energiával tölti fel.

Curtis húzta a rövidebbet

A versenytársakról is volt véleménye, amit büszkén vállalt: Curtis két versenyzőjét veszítette el az este folyamán, de Marics Peti szerint ez még nem jelent semmit a végelszámolásra nézve: „Kökény Lali nagyon jó versenyző, remélem, minél tovább el tud menetelni vele – egészen addig, amíg nem az én káromra megy persze”– tette hozzá nevetve.

Marics Peti a Valmar sztárjaként tudja, mi kell a sikerhez (Fotó: Markovics Gábor)

Már a negyedik hétre készül

Az élő show-k pörgése azonban már most teljesen más dinamikát hozott a műsorba, és Peti szerint ez a csapatra is igaz.

Őszinte leszek, mi már a negyedik hétről is beszélünk, szóval kicsit össze vagyok kavarodva, de egy dolgot biztosan tudok – robbanni fogunk a srácokkal

– szögezte le. Az interjú során többször kiemelte, mennyire fontos számára, hogy a versenyzők ne csak produkciójukban, hanem emberileg is érezzék a támogatást, és úgy tűnik, ez a kölcsönös bizalom a sikerük egyik titka. A beszélgetés végén azért szóba került egy nagy szívfájdalma is, bizonyítva, hogy az ő élete sem tökéletes. Marics egy pillanatra elkomolyodott, majd mosolyogva kijelentette: „Nagyon örülnék, ha az AS Romának is így menne” – jegyezte meg keserédesen az énekes.