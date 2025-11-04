L.L. Junior és Frey Timi „nem bírtak a vérükkel”: őrülten ölelkeztek mindenki előtt – Fotó

Hogy mi lehet a pontos oka annak, hogy L.L. Junior ismét egy se veled, se nélküled kapcsolatban találta magát, azt csak a jó ég, és ők ketten tudhatják. Mi csupán kevésbé csendes szemlélői vagyunk annak a hullámvasútnak, amire a rapper és Frey Timi jegyet váltottak. Kapcsolatukat hangos viták, kommentben, posztban, vagy éppen videóban történő üzengetések jellemzik. És bizony az utóbbi időben annyiszor szakítottak és békültek ki, hogy az egyszeri tollnok már abban sem lehet biztos, hogy mire pont kerül egy kijelentőmondata végére, az állítás még igaz lesz.

L.L. Junior és Frey Timi először a Nagy Duett stúdiójában jelentek meg egy párként (Fotó: Bors)

L.L. Junior és fiatal szereleme úgy kezelik a kapcsolatukat, mint egy visszaváltható petpalackot

Minden esetre, most teszünk egy tétova kísérletet és kijelentjük: Frey Timi és L.L. Junior együtt vannak és boldogabbak, mint valaha. Ennek jelenlegi bizonyítéka pedig az a néhány fénykép, melyet kollégánk vasárnap este készített a párról, akik a Sztárbox döntőit szurkolták végig együtt a Riz Levente Sport-és Rendezvényközpontban. De ne szaladjunk ennyire előre! Idézzük fel, hogy néhány hete, Timi hogyan adta követői tudtára, hogy végérvényesen, örökre és visszafordíthatatlanul lezárta kapcsolatát L.L. Juniorral: „Szeretném egyértelművé tenni, hogy Junival már egy ideje nem alkotunk egy párt.

Az általa közzétett (régi) közös fotók ne tévesszenek meg senkit – a kapcsolatunk véglegesen lezárult.

Mindenki megértését köszönöm!” – fogalmazott nem is olyan régen Frey Timi. Nem sokkal ezután pedig megjelent a rapper közösségi felületein egy kép, amely ismét egyértelművé tette, hogy ő és a táncos újra egymásra találtak.

Tombol a szerelem...

A szerelmesek azóta újra összejöttek és a jelek szerint már nem is terveznek „haragszomrádot” játszani. Hogy mennyire így van ez, annak ékes bizonyítékát adták a mögöttünk álló hétvégén, amikor is L.L. Junior és Frey Timi egy halloweeni buli hevében, a színpadon estek egymásnak, vagyis keveredtek heves csókcsatába.

Egy nappal a nyílt színi nyelvcsata után pedig, kéz a kézben jelentek meg a Sztárbox gáláján, ahol így láthatták őket a nézők: