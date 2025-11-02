L.L. Junior és Frey Timi újra együtt? A rajongók előtt kezdtek vad csókcsatába

A híres rapper és a gyönyörű táncoslány kapcsolatát hónapok óta találgatások övezik. Hol szakításról, hol újrakezdésről szólnak a hírek, ám most úgy tűnik, Halloween éjszakája pontot tett az ügy végére. A közönség előtt elcsattant csók nemcsak látványos, hanem egyértelmű üzenet is volt: újra forr köztük a levegő. Frey Timi és L.L. Junior pillanatát egy szemfüles rajongó rögzítette, a videó alá pedig ennyit írt: „Van még kérdés?” – és ezzel el is indult a kommentcunami.

L.L. Junior Frey Timi oldalán új mérföldkőhöz érkezett (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior: a szerelmi hullámvasút új fordulata

A rajongók már eddig is sejtették, hogy a háttérben valami készül, hiszen a páros az utóbbi hetekben több helyen is feltűnt egymás közelében. Most azonban mindenki számára világos lett, hogy köztük még korántsem ért véget a történet.

A buli hangulata eleve fergeteges volt: tánc, füst, villódzó fények és sztárokkal teli közönség. Junior bőrdzsekiben, fekete szettben lépett színpadra – igazi showmanként uralta a teret. Timi pedig egy dögös szettben tündökölt, amiről senki nem tudta levenni a szemét.

A koncert közepén a rapper hirtelen odahívta magához a lányt. A közönség először nem is sejtette, mi készül, majd a következő pillanatban mindenki döbbenten figyelte, ahogy Junior és Timi egymásnak esnek egy vad csókban. A háttérben dübörgött a zene, a rajongók sikítoztak, a mobilok egyszerre emelkedtek a magasba – mindenki meg akarta örökíteni a pillanatot.

„Csak show volt?” – A közönség véleménye megoszlik

Ahogy az várható is volt, a videó percek alatt körbejárta az internetet, és a kommentmezők pillanatok alatt megteltek.

Sokan ujjongva írták:

Ők mindig is összeillettek, szuper, hogy újra egymásra találtak!

Mások viszont cinikusabban reagáltak:

Ez csak egy jól időzített PR-trükk. Junior mindig tudja, hogyan kell a figyelmet magára vonni.

A találgatások megállíthatatlanul növekednek a közösségi oldalakon. Egyes rajongók szerint ez a csók egy nyilvános szerelmi vallomás, míg mások úgy látják, hogy csupán egy jól megtervezett show-elemet láthattak.

Junior és Frey Timi csókjáról beszél most mindenki (Fotó: Instagram)

Kézen fogva távoztak

A csók után a pár rövid ideig még a helyszínen maradt, majd – több szemtanú beszámolója szerint – együtt hagyták el a bulit. Bár egyikük sem kommentálta az eseményt, a jelenlévők szerint a köztük lévő kémia tagadhatatlan volt. Timi nevetve kapaszkodott Junior karjába, a rapper pedig láthatóan büszkén kísérte.