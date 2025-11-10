Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár után: „Erőt kaptam, hogy végre kimondjam”

Ez volt a könnyes vallomások estéje az ország legnagyobb házibulijában, ehhez kétség sem fér. Freddieből a 40 pontos produkciója után szakadt fel az a feszültség, amit a görcsös, önmagának épített teljesítési kényszer és bizonyítási vágy gerjesztett benne. A zsűri értékelése után könnyek között vallotta be, hogy még ma is küzd az önszeretettel, majd elárulta, hogy számára egy terápiával ér fel a Sztárban Sztár All Stars. Majd érkezett Szandi, aki a jelenkori Miley Cyrus bőrébe bújva okozott könnyes pillanatokat a nézőknek és a zsűri tagjainak egyaránt. Különösen Lékai-Kiss Ramóna számára vált mély, lelki utazássá az este, aki Szandi produkciója után beszélt arról a párhuzamról, ami a két énekesnő életútja között húzódik.

Lékai-KissRamóna felült a Sztárban Sztár All Stars érzelmi hullámvasútjára (Fotó: Tv2)

Lékai-Kiss Ramóna: „Néha még fáj, de hiszem és hinni akarom, hogy igenis van helyem itt”

„Érezhető volt a dal minden pillanatában, hogy magad mögött hagytad önmagad. Kiénekelted magadból… Azt pedig, amiről a kisfilmedben beszéltél, nagyon is értem. Tizenéves voltam, amikor bekerültem a Barátok köztbe. Kislány, tini… Szerettek, nem szerettek, elmondták a véleményüket.

De igazán senki nem ismert engem, hiszen egy karaktert formáltam meg.

Aztán egy ország szeme előtt felnőttem” – kezdte a TV2 stúdiójában Szandi produkciója után a színésznő-műsorvezető, majd... „Sokan felejtik el, hogy mára egy negyven éves, felnőtt nő vagyok. Édesanya és feleség vagyok. Mégis, még mindig megengedik maguknak az emberek, hogy úgy beszéljenek velem, mint egy kislánnyal, egy gyerekkel, akit leszidhatnak és megkérdőjelezik azt, hogy van -e létjogosultsága annak, hogy itt ülök. Vagy azt, hogy megkapok különböző műsorokat és én lehetek ott a műsorvezető. Néha még fáj, de hiszem és hinni akarom, hogy igenis van helyem itt” – fogalmazta meg nyíltan és őszintén a belőle feltörő gondolatokat Lékai-Kiss Ramóna, aki szavaival könnyeket csalt Szandi szemébe is, hiszen ő is pontosan tudja, milyen, ha az ember lánya kislányként kerül bele a sztárgyár jelentette mókuskerékbe.

Szandi, Freddie és Lékai-Kiss Ramóna is kitárulkoztak a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi élőshow-jában (Fotó: Bors)

„Amikor először vezettem élő műsort, szó szerint elszabadult a pokol”

A Bors hétfő délelőtt elérte Lékai-Kiss Ramónát, aki még mindig az előző este történtek hatása alatt állva mesélt érzéseiről. „Nagyon különleges adáson vagyunk túl és még mindig itt motoszkálnak bennem azok a gondolatok, amelyeket Szandi és Freddie idéztek meg azzal, hogy teljesen kinyitották előttünk a lelküket.

Önkéntelenül vontam párhuzamokat, hiszen sok szempontból sorsközösséget érzek velük és még nagyon sokakkal, akikkel részben, vagy egészében hasonló utat jártunk, járunk be.

Erőt kaptam tőlük, hogy végre kimondjam...” – kezdte lapunknak Ramóna, aki nagyon fiatalon volt kénytelen szembenézni a kéretlen és ordenáré módon megfogalmazott kritika romboló erejével. „A szó legnemesebb értelmében véve tudatlanul vetettem bele magam a forgatásokba 2002-ben, nem voltam felkészülve arra, mivel is jár az, ha valaki ismert lesz. Nem sokkal ezután kezdődött az a fajta online forradalom, vagy inkább robbanás, ami lehetővé tette, hogy az emberek arctalanul a névtelenség homályába veszve elkezdhettek mindent és mindenkit kritizálni a kommentjeikkel. Nos, éltek is ezzel a lehetőséggel… Persze azok, akik személyesen, a szemembe nézve fogalmaztak meg esetleges kritikákat, jóval kedvesebbek voltak, mint azok, akik az online térben tették ugyanezt. Amikor pedig először vezettem élő műsort, szó szerint elszabadult a pokol.

Akkor és ott, elkezdtem megvívni a saját kis harcaimat. Nem, nem a kommentelőkkel, inkább önmagammal.

Nem voltam még elég tapasztalt ahhoz, hogy tudjam, valójában elég, ha a szakma véleményére támaszkodom. Sok, önmarcangoló estét spórolhattam volna magamnak ezzel, hiszen a filmes, színházi és tévés világból, mindig csak pozitív visszacsatolást kaptam, illetve építő kritikákat. Ha pedig visszanézek a mögöttem álló huszonnégy évre rá kell jönnöm, hogy folyamatosan, szünet nélkül kaptam az újabb és újabb lehetőségeket. Ahhoz ami tegnap este végül megfogalmazódott bennem, első körben kellett Freddie elsöprő erejű, őszinte pillanata, és kellett Szandi nyíltsága is. Éreztem, vagyis mindannyian éreztük azt az elemi erőt, amit az őszinte kiállásukkal sugároztak” – mondta a Sztárban Sztár All Stars zsűritagja.