"Mi szurkolunk egymásnak" – Szandi lerántotta a leplet a Sztárban Sztárról

Szandi lerántotta a leplet a Sztárban Sztár kulisszatitkairól, és szinte mindent elárult arról, milyen belülről megélni a műsort. A héten Annie Lenox bőrébe bújt, és elmesélt egy színpadi bakit is, ami jól mutatja, mennyire profi előadó.

Szandi lerántotta a leplet a Sztárban Sztár titkairól Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az énekesnő fellépés közben elveszítette a fülmonitorát, ám szerencsére nem szakadt meg a kapcsolat. A fekete bőrkesztyűje miatt nem tudta visszahelyezni, a zsinórt sem tudta visszahúzni, mégsem esett ki a szerepéből, inkább egyszerűen betette a zsebébe, és folytatta az előadást, mintha mi sem történt volna.

Szandi egyik kedvenc dolognak azt tartja a műsorban, hogy tehetséges kollégákkal dolgozhat együtt.

Nagyon összetartó a csapat, és mi szurkolunk egymásnak

- mesélte.

Elmondta, hogy a versenyzők gyakran belelesnek egymás próbáiba, tanácsokat adnak, segítik egymást, pedig sokan azt gondolják, hogy ők egymás ellen versenyeznek.

Szandi egész héten a versenyre gyakorol

Otthon férje, Csabi is vele izgul és segít, még a koreográfiát is együtt gyakorolják a kutyájuk társaságában. Szandi szerint különleges érzés más bőrébe bújni, más előadók dalait énekelni, ez szerinte szinte minden énekes álma.

Mindenkinek saját érdeke, hogy minél többet hozzon ki magából

- tette hozzá.

Bár egyik karakter sem könnyű, mindig igyekeznek maximálisan felkészülni. A műsort egy hatalmas játszótérhez hasonlította, ahol mindenki felszabadultan dolgozhat. Elárulta, hogy ma már sokkal nyugodtabb mint korábban, feleslegesnek érzi a stresszt, és inkább élvezi a pillanatot.

A hétvégén Gloria Estefan bőrébe bújik, és ígérete szerint most forró hangulatot hoz a színpadra. Otthon is komolyan veszi a felkészülést: videókat vesz fel, sőt a kellékeket is saját maga készíti. Annie Lennox varázspálcája helyett például kínai pálcát használt.

Az interjút Szandi a stáb dicséretével zárta:

Szeretnék megdicsérni mindenkit a stábban. Elképesztő profizmus van mindenhol, és olyan szeretet a színfalak mögött, amit el sem tudtok képzelni.

Azt is elárulta, hogy bár a fia is a stábbal dolgozik, a forgatások alatt teljesen kollégaként viselkednek. Nincs kivételezés, csak közös munka és rengeteg szeretet.