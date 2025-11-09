Álló ováció a Sztárban Sztár All Starsban: Freddie miatt mégis mindenki elsírta magát

Bruno Mars bőrébe bújva csinált hatalmas bulit a Sztárban Sztár All Stars műsorában Freddie. A stúdió felrobbant az energiától, a zsűritagok is állva tapsoltak az énekesnek.
"Kivetkőztem magamból miattad, azt mondtam, akkor tánc van" - áradozott még Hajós András is, aki még Lékai-Kiss Ramónát is felkérte táncolni. Majd feltette a nagy kérdést: miért fojtja el magában mindig a férfi energiákat Freddie? Miért szégyelli, hogy jól néz ki, szexi, miközben jó énekes és intelligens férfi is.
Freddie-ben ekkor megtört valami és sírni kezdett a kamerák előtt. Mint mondta, a Sztárban Sztár All Stars miatt kezdett rájönni arra, hogy az önszeretettel még bajai vannak és ezen dolgoznia kell. Az őszintesége miatt Lékai-Kiss Ramónánál is eltört a mécses, de Liptai Claudia szeme is könnyes lett.
És a helyszínen drukkolt férjének Freddie felesége is, aki szintén könnyekben tört ki férje fájdalmát látva.
