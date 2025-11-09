Nem lehet máshova nézni: Lékai-Kiss Ramóna megvillantotta végtelen hosszú combjait

Lékai-Kiss Ramóna újra elvarázsolta a nézőket. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije egy hófehér, igazán szexi ruhában vonta magára a figyelmet, nem lehetett máshova nézni, csak a végtelen hosszú combjaira.
A Borsnak a színésznő elmondta, Holdampf Lindával dolgoznak együtt a Sztárban Sztár All Starsban viselt ruháin. "Ő az országban az egyik legjobb stylist és ezt a mai kreációt is ő álmodta meg. Mindig megkérdezi, mire vágyom, de igazából annyira ismer engem, hogy pontosan tudja, mik a határaim. Semmi. Nincsenek határok" - nevetett Lékai-Kiss Ramóna, majd hozzátette: "ha azt mondaná Linda, hogy vegyek fel egy papagájt a show kedvéért, azt is megtenném".
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.