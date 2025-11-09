Nem lehet máshova nézni: Lékai-Kiss Ramóna megvillantotta végtelen hosszú combjait

Lékai-Kiss Ramóna újra elvarázsolta a nézőket. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije egy hófehér, igazán szexi ruhában vonta magára a figyelmet, nem lehetett máshova nézni, csak a végtelen hosszú combjaira.

Lékai-Kiss Ramóna

Fotó: MATE KRISZTIAN

A Borsnak a színésznő elmondta, Holdampf Lindával dolgoznak együtt a Sztárban Sztár All Starsban viselt ruháin. "Ő az országban az egyik legjobb stylist és ezt a mai kreációt is ő álmodta meg. Mindig megkérdezi, mire vágyom, de igazából annyira ismer engem, hogy pontosan tudja, mik a határaim. Semmi. Nincsenek határok" - nevetett Lékai-Kiss Ramóna, majd hozzátette: "ha azt mondaná Linda, hogy vegyek fel egy papagájt a show kedvéért, azt is megtenném".