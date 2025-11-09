Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem lehet máshova nézni: Lékai-Kiss Ramóna megvillantotta végtelen hosszú combjait

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 19:03
Holdampf LindaSztárban Sztár All Stars
Lékai-Kiss Ramóna egyszerűen lélegzetelállító a Sztárban Sztár All Stars műsorában.

Lékai-Kiss Ramóna újra elvarázsolta a nézőket. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije egy hófehér, igazán szexi ruhában vonta magára a figyelmet, nem lehetett máshova nézni, csak a végtelen hosszú combjaira.

MK__0214
Lékai-Kiss Ramóna
Fotó: MATE KRISZTIAN

A Borsnak a színésznő elmondta, Holdampf Lindával dolgoznak együtt a Sztárban Sztár All Starsban viselt ruháin. "Ő az országban az egyik legjobb stylist és ezt a mai kreációt is ő álmodta meg. Mindig megkérdezi, mire vágyom, de igazából annyira ismer engem, hogy pontosan tudja, mik a határaim. Semmi. Nincsenek határok" - nevetett Lékai-Kiss Ramóna, majd hozzátette: "ha azt mondaná Linda, hogy vegyek fel egy papagájt a show kedvéért, azt is megtenném".

Lékai-Kiss Ramóna
Lékai-Kiss Ramóna
Fotó: MATE KRISZTIAN

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu