Lékai-Kiss Ramóna férje tipikus pasi: „Két nap múlva esett le neki a változás...”

Lékai-Kiss Ramóna gyakran találkozik azzal a szinte már tipikus helyzettel, hogy imádott jobbik felének, vagyis a ház urának figyelme elsiklik olyan fontos események mellett, mint mondjuk egy új frizura. A TV2 műsorvezetője ugyanakkor ilyenkor sem orrol meg Lékai Mátéra, hiszen jól ismeri már a férjét, így azt is tudja, hogy idővel ugyan, de neki is feltűnik, ha a nején jelentős változást eszközöl a fodrásza. Ramónával a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásának szünetében beszélgettünk a divatról, az extrém szettekről, hiszen ismét sikerült alaposan magára vonni a nézők figyelmét a combvillantós rucival.

Lékai-Kiss Ramóna szettje ismét minden tekintetet vonzott a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi élő show-ja alatt (Fotó: Bors)

Lékai-Kiss Ramóna: „Pontosan tudja, hol húzódnak a határaim”

„Holdampf Linda barátnőmmel dolgozunk együtt, aki az ország egyik legjobb stylistja. Ezt a mai kreációt is ő álmodta meg a cipővel, ruhával és az ékszerekkel, kiegészítőkkel együtt. Mindig megkérdezi, hogy mi az, amire vágyom, de igazából annyira ismer engem, hogy pontosan tudja, hol húzódnak a határaim. Egyébként sehol… ”

Nincsenek határok és ezt láthatták már sokszor, akár a Sztárban Sztár All Stars nézői is.

„Ha Linda azt mondaná, hogy vegyek fel egy papagájt, azt is megtenném a show kedvéért. Szeretek is extrém ruhákat viselni, de szeretek visszafogottan is öltözködni. A fő szempont a változatosság” – kezdte a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars zsűritagja, aki otthon úgy szeret öltözködni, mint a „szomszéd lány”.

Lékai-Kiss Ramóna szereti az extrém viseleteket, ha show-ról van szó (Fotó: Bors)

Lékai-Kiss Ramóna férje nem veszik el a részletekben

„A hálószobában természetesen a minél kevesebb ruhát szeretem… Na de a viccet félretéve, én egy farmeres, trikós csaj vagyok, aki szereti a kényelmes, lógós darabokat. Akár még egy férfimelegítőben is elvagyok, ha mondjuk egy lazább, pihenős napot tartunk a családdal. Szerintem egy nő nem feltétlenül attól lehet szexi, hogy mit visel, hanem, hogy milyen a kisugárzása” – tette hozzá Lékai-Kiss Ramóna, aki felnevetett, amikor azt firtattuk, hogy a férje, Lékai Máté válogatott kézilabdázó mennyire szemfüles, ha valami megváltoztat a külsején. „Semmit sem vesz észre, de Isten látja lelkem, ez engem sosem zavart, hiszen pont úgy szeretem, ahogy van. Egyébként olyannyira nem veszi észre, ha változtatok magamon valamit, hogy amikor a vállig érő hajamat fülig vágattam, két napig nem vette észre.”

Mentségére szóljon, csak egy fényképet küldtem neki, amihez annyit írtam, hogy: Itt az új feleséged! Erre válaszul kaptam egy szívet, majd rá két napra, már le is esett neki, hogy mi az újdonság.

„Máté nem veszik el a részletekben. Viszont, ha mondjuk a Sztárban Sztár All Stars élő show-iban meglát valami merészebbet, akkor megjegyzi, hogy lehetett volna rajtam eggyel több a ruha” – nevetett a TV2 műsorvezetője.