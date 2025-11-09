Hajós András olyat mondott, visítva nevetett fel Liptai Claudia

A Sztárban Sztár All Stars tizedik élő műsora az eddigi legerősebb adásnak bizonyult. Volt itt sírás, döbbent arcok tömkelege. Majd az énekesek egyéni produkciója után jött a csapatfellépés is.

Dér Heni, Vavra Bence és Veréb Tomi

Fotó: MATE KRISZTIAN

Először Dér Heni, Vavra Bence és Veréb Tomi állt színpadra, mint EJAE, Audrey Nuna és Rei Ami, akik a ma futó egyik legnagyobb slágert, a Goldent énekelték el. Olyan szinten tökéletesen, hogy Stohl András nyitott szájjal, a fejét fogva bámulta őket.

A zsűri nem fukarkodott a dicsérettel, csak superlatívuszokban tudtak beszélni a formációról. Hajós András külön kiemelte, hogy mennyire szépen, csapatként tudtak együtt énekelni, segítve egymást, nem túlharsogva a másikat. Majd egy váratlan dolgot mondott.

"Megijedtem, hogy ennyi sok szépet mondunk. Hazafele lopnom kell valamit. Vagy belerúgok egy galambba. Valami rosszat kell tennem, mert én nem ilyen vagyok" - szakadt ki belőle, mire Liptai Claudia visítva nevetett fel és az asztalra dőlve kacagott.