Mi történt? Kulcsár Edina tört-zúzott az otthonában, videón a pusztítás

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatának annak idején nem jósoltak fényes jövőt, de ők folyamatosan rácáfolnak a rosszakarókra, hiszen az évek alatt összeházasodtak, lett két gyönyörű, közös gyermekük, jelenleg pedig a családi fészket csinosítgatják – ráadásul olyan elánnal, hogy egy ideig ki is kell költözniük.

Kulcsár Edina / Fotó: Gábor Zoltán

Most egy egészen meglepő videót tett ki a közösségi oldalára Kulcsár Edina, ugyanis a felvételen az látható, hogy egy kalapáccsal szétver egy hatalmas fali tükröt – persze csak a felújítás miatt, de azért ő is bevallotta, hogy feszültséglevezetésnek sem rossz ez a pusztítás.

Egy kis feszültséglevezetés…Most vajon balszerencsém lesz?

– írta Kulcsár Edina, aki minden bizonnyal azért aggódik, mert a hiedelem szerint hét év balszerencse száll azokra, akik eltörnek egy tükröt.

Itt lehet megtekinteni Kulcsár Edina tükörtördelését: