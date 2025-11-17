Kulcsár Edina újabb babát tervez: hat gyerek után sem lassít

A népszerű influenszer és volt szépségkirálynő, Kulcsár Edina, illetve férje, G.w.M már eddig is az egyik legnagyobb celebcsaládnak számítottak. Mindketten hoztak gyereket az előző kapcsolataikból, emellett közös gyermekeik is születtek. A pár életét folyamatosan figyeli a közönség, és szinte minden bejelentésük komoly hullámokat kelt a közösségi médiában. Most azonban olyan témát érintettek, amely talán még a szokásosnál is több reakciót váltott ki: a további gyermekvállalást.

Kulcsár Edina és G.w.M gyerekeik miatt várják az idős kort (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina szerint nem sok a hat gyerek

Az Instagramon kapott egyik kérdés szó szerint azt firtatta, hogy nem tartja-e túlzásnak az immár hatgyerekes mozaikcsaládot. Kulcsár Edina azonban egy pillanatig sem bizonytalankodott: szerinte ez egyáltalán nem sok, sőt, kifejezetten boldoggá teszi őket, hogy ekkora a család. Nyíltan közölte, pontosan hány gyereket nevelnek:

Összesen 6 gyerekünk van a férjemmel. Márknak 2, nekem 2 és 2 közös. És igen! Tervezünk még.

A válasz egyértelmű volt, és sokakat meglepett, hiszen hat gyermek mellett a legtöbben már inkább pihenésre vágynának. Edina azonban úgy tűnik, nem ebbe az irányba halad.

Miért szeretnének még több gyereket?

A második kiírásában Edina még érzelmesebben fejtette ki, mi motiválja őket:

Mi imádjuk, hogy ennyien vagyunk. Miattuk várom majd a nyugdíjas korom. Ennyi gyerek és majd remélhetőleg unoka mellett csodás lesz minden.

Ez a mondat sokakat meghatott, hiszen jól mutatja, mennyire családcentrikus gondolkodás jellemzi őket. Edina és G.w.M számára a gyermekvállalás nem teher, hanem életük legnagyobb örömforrása.

Kulcsár Edina nagyon nagy családot szeretne szerelmével (Fotó: Mediaworks Archív)

Reakciók és visszhang a közösségi médiában

Ahogy várható volt, a rajongók és a kritikusok azonnal megosztották véleményüket. Sokan csodálatukat fejezték ki, hogy ekkora családot ilyen harmóniában tartanak fenn. Mások aggódva kérdezték, hogyan lehet ezt anyagilag és logisztikailag menedzselni. A kommentcunamit azonban Edina láthatóan könnyedén kezeli, és továbbra is kitart amellett, hogy számukra a nagy család a boldogság kulcsa.

Mit tartogat számukra a jövő?

A nyilatkozata alapján Edina elkötelezett abban, hogy a családjuk tovább növekedhessen. Bár konkrét időpontot nem említett, abban biztos, hogy készen állnak egy újabb gyermek fogadására. A pár dinamikus, energikus életmódja alapján senki nem lepődne meg, ha hamarosan újabb örömhírről számolnának be.