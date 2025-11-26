„Nekem van a világon a legcsodálatosabb Gyermekem” - Kiszel Tünde megható posztban dicséri Hunyadi Donatellát

Eltelt egy újabb év Kiszel Tünde életében és a jeles nap alkalmából nem maradhatott el az ünneplés sem. Kiszel Tündét lánya, Hunyadi Donatella lepte meg.
Kiszel Tünde születésnapját ünnepelte meg, ennek apropóján jelentkezett be közösségi média felületén egy videóval. Bár a videó mellé ő intézte megható sorait, de a felvételt lánya, Hunyadi Donatella készítette.
Az énekesnő egy hajóra szervezte édesanyja születésnapját, ami meglehetősen tökéletesre sikeredett, a torta és az éneklés sem maradhatott el, ami csak fokozta az ünnepi hangulatot. Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella is vidáman énekelt a videó végén, így biztosra vehetjük, mennyire meghatotta édesanyját lánya gesztusa, amit bejegyzése is igazol:
Idén is csodálatos és felejthetetlen volt a születésnapom!
- kezdte a naptárdíva, majd folytatta:
„Drága Donatellám egy gyönyörű, meglepetés vacsorával ajándékozott meg a szülinapomon. Nekem van a világon a legcsodálatosabb Gyermekem – és a legjobb Testvérem, aki szintén mellettem állt ezen a különleges napon.”
A sztár és lánya, illetve testvére egy hajón ejtette meg az ünneplést.
A szeretet, amivel körülvesznek, minden ajándéknál többet ér. Számomra Ők a legfontosabbak￼! 🙏🏻❤️❤️ Meghatódtam!
Bejegyzése nem maradt észrevétlen, Gáspár Bea is felköszöntötte az ünnepeltet. A hangulatos videót itt nézhetitek meg:
