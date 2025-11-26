„Nekem van a világon a legcsodálatosabb Gyermekem” - Kiszel Tünde megható posztban dicséri Hunyadi Donatellát

Eltelt egy újabb év Kiszel Tünde életében és a jeles nap alkalmából nem maradhatott el az ünneplés sem. Kiszel Tündét lánya, Hunyadi Donatella lepte meg.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella együtt ünnepelték a naptárdíva születésnapját

Fotó: Szabolcs László / hot magazin!

Lánya lepte meg Kiszel Tündét születésnapján

Kiszel Tünde születésnapját ünnepelte meg, ennek apropóján jelentkezett be közösségi média felületén egy videóval. Bár a videó mellé ő intézte megható sorait, de a felvételt lánya, Hunyadi Donatella készítette.

Az énekesnő egy hajóra szervezte édesanyja születésnapját, ami meglehetősen tökéletesre sikeredett, a torta és az éneklés sem maradhatott el, ami csak fokozta az ünnepi hangulatot. Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella is vidáman énekelt a videó végén, így biztosra vehetjük, mennyire meghatotta édesanyját lánya gesztusa, amit bejegyzése is igazol:

Idén is csodálatos és felejthetetlen volt a születésnapom!

- kezdte a naptárdíva, majd folytatta:

„Drága Donatellám egy gyönyörű, meglepetés vacsorával ajándékozott meg a szülinapomon. Nekem van a világon a legcsodálatosabb Gyermekem – és a legjobb Testvérem, aki szintén mellettem állt ezen a különleges napon.”

A sztár és lánya, illetve testvére egy hajón ejtette meg az ünneplést.

A szeretet, amivel körülvesznek, minden ajándéknál többet ér. Számomra Ők a legfontosabbak￼! 🙏🏻❤️❤️ Meghatódtam!

Bejegyzése nem maradt észrevétlen, Gáspár Bea is felköszöntötte az ünnepeltet. A hangulatos videót itt nézhetitek meg: