„Ez a cél lebeg előttem” - Jövőjéről vallott Hunyadi Donatella, ezt szeretné csinálni

Fiatal kora ellenére már most lenyűgöző sikereket tudhat magáénak Hunyadi Donatella, és egyre magabiztosabban építi fel a művészi pályáját. A Zeneakadémia operaénekes mesterszakára való bekerüléssel bebizonyította: számára valóban a csillagos ég a határ.

Hunyadi Donatella: „Most az a legfontosabb, hogy tanuljak!” (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Hunyadi Donatella az Operába készül

„Nagyon jó lenne és óriási örömmel töltene el, ha egyszer az Operában dolgozhatnék. Most ez a cél lebeg előttem, de szívesen dolgoznék külföldön is, tehát több lehetőséget is nyitva hagyok” – kezdte a hot!-nak az ifjú tehetség.

„Van már egy klasszikus énekesi diplomám, három év alatt szereztem meg, és most felvettek az opera mesterszakra, ami a Zeneakadémián belül a legnagyobb, legrangosabb képzés. Óriási teljesítménynek érzem, hogy bekerültem ide, nagyon örülök neki! Most az a legfontosabb, hogy tanuljak és képezzem magam: énekmesterem van, vele haladunk együtt. Vannak énekóráim, színészmesterség-óráim és szerepgyakorlat-órám, ahol már egész operaszerepeket tanulunk meg. Az elkövetkező időszakot teljesen a fejlődésnek szentelem, és ha majd úgy érzem, hogy elértem a megfelelő szintet, szeretnék visszatérni a koncertek és akár az operettek világába” – mesélte el Kiszel Tünde lánya.

Donatella korábban modellkedett is, ám végül az éneklés mellett tette le a voksát, mert ebben találta meg igazán önmagát. Ám ha ideje engedi, ma is örömmel vállal modellfelkéréseket; legutóbb egy népszerű magyar divatmárka legújabb Munkácsy-kollekciójának békéscsabai bemutatóján lépett kifutóra.

Hunyadi Donatella operaénekesnek készül (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin!)

„Muszáj volt választanom, mert annak idején modellként indultam el a média világában, és már el is képzeltem magam benne. Aztán jött az éneklés és a színház, amit igazán megszerettem, és a klasszikus énekesi képzés végleg eldöntötte, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, a modellkedés pedig egy kedves hobbi lett az életemben” – árulta el Donatella, hozzátéve, hogy: „Viszont ilyen rangos eseményekre, mint ez a bemutató, bármikor szívesen jövök, és a társaság is óriási megtiszteltetés: ilyen emberekkel együtt lenni számomra hatalmas élmény.”