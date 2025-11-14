Kitört az őrület Kiszel Tünde miatt: összeomlott a naptárdíva honlapja

Kisebb riadalom alakult ki a Reddit nevű közösségi oldalon egy héttel azután, hogy Kiszel Tünde ünnepélyes keretek között bemutatta a 2026-os falinaptárát.

Kiszel Tünde fiatalon kezdte a mára hagyományossá váló naptár őrületet: 2025-ben egy születésnappal egybekötött dedikálást tartott Budapesten (Fotó: Szabolcs László)

A naptárdívát kígyózó sorok várták november 6-án Budapest belvárosában. Ez nem csoda, ugyanis immár huszonötödik alkalommal jelent meg a híres Kiszel Tünde naptár, amely az évek során igazi kultusztermékké nőtte ki magát. A dedikáláson fiatalok és régi rajongók egyaránt sorban álltak, hogy személyesen találkozhassanak Tündével, aki ezúttal is sugárzó jókedvvel fogadta őket.

"Hihetetlen érzés látni, hogy ennyi fiatal eljön – vannak, akik most találkoznak velem először, mégis ismerik az összes naptáramat "

– mondta meghatottan Tünde a Borsnak.

A Kiszel Tünde naptár 2026-os kiadása több szempontból is különleges. A jubileumi összművészeti alkotás kapcsán most először döntött úgy a híresség, hogy külföldön, Horvátország festői helyszínein készíti el a fotókat. A tengerpart, a naplemente és a mediterrán hangulat új színt hozott a már amúgy is ikonikus naptársorozat életébe. Tünde elárulta: a képek mögött ezúttal családi összefogás is áll, hiszen Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella, a sminkjéért felelt.

A közéleti személyiség azt sem tagadta, elgondolkozott már azon, hogy miben rejlik a kalendáriumok elsöprő sikere, azt pedig már most meg tudja ígérni, hogy jövőre sem telik el esztendő naptárfotózás nélkül.

"Sokat gondolkodtam rajta, hogy miért ilyen sikeres, de őszintén szólva, ezt nem tudom megválaszolni. A rajongókat kellene megkérdezni, de egy biztos, hogy ők nagyon kedvesek és szeretettel érkeznek, én pedig ugyanígy fogadom őket"

– áradozott Tünde a Borsnak.

Ilyen a január a Kiszel Tünde naptár 2025-ös verziójában (Fotó: Buda Tibor / Kiszel Tünde)

Összeomlott az érdeklődés miatt Kiszel Tünde honlapja?

Ha már elsöprő sikernél tartunk, térjünk vissza a cikkünk elején említett riadalomhoz. Az történt ugyanis, hogy a megjelenése óta elképesztően kapós lett a Kiszel Tünde naptár, sokan már vélhetően a közelgő karácsony miatt is berendeltek volna néhány példányt. Igen ám, de ez a lehetőség elérhetetlenné vált Kiszel Tünde honlapján. Átmenetileg legalábbis!