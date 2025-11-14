Kitört az őrület Kiszel Tünde miatt: összeomlott a naptárdíva honlapja

Kisebb riadalom alakult ki a Reddit nevű közösségi oldalon egy héttel azután, hogy Kiszel Tünde ünnepélyes keretek között bemutatta a 2026-os falinaptárát.
A naptárdívát kígyózó sorok várták november 6-án Budapest belvárosában. Ez nem csoda, ugyanis immár huszonötödik alkalommal jelent meg a híres Kiszel Tünde naptár, amely az évek során igazi kultusztermékké nőtte ki magát. A dedikáláson fiatalok és régi rajongók egyaránt sorban álltak, hogy személyesen találkozhassanak Tündével, aki ezúttal is sugárzó jókedvvel fogadta őket.
"Hihetetlen érzés látni, hogy ennyi fiatal eljön – vannak, akik most találkoznak velem először, mégis ismerik az összes naptáramat "
– mondta meghatottan Tünde a Borsnak.
A Kiszel Tünde naptár 2026-os kiadása több szempontból is különleges. A jubileumi összművészeti alkotás kapcsán most először döntött úgy a híresség, hogy külföldön, Horvátország festői helyszínein készíti el a fotókat. A tengerpart, a naplemente és a mediterrán hangulat új színt hozott a már amúgy is ikonikus naptársorozat életébe. Tünde elárulta: a képek mögött ezúttal családi összefogás is áll, hiszen Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella, a sminkjéért felelt.
A közéleti személyiség azt sem tagadta, elgondolkozott már azon, hogy miben rejlik a kalendáriumok elsöprő sikere, azt pedig már most meg tudja ígérni, hogy jövőre sem telik el esztendő naptárfotózás nélkül.
"Sokat gondolkodtam rajta, hogy miért ilyen sikeres, de őszintén szólva, ezt nem tudom megválaszolni. A rajongókat kellene megkérdezni, de egy biztos, hogy ők nagyon kedvesek és szeretettel érkeznek, én pedig ugyanígy fogadom őket"
Ha már elsöprő sikernél tartunk, térjünk vissza a cikkünk elején említett riadalomhoz. Az történt ugyanis, hogy a megjelenése óta elképesztően kapós lett a Kiszel Tünde naptár, sokan már vélhetően a közelgő karácsony miatt is berendeltek volna néhány példányt. Igen ám, de ez a lehetőség elérhetetlenné vált Kiszel Tünde honlapján. Átmenetileg legalábbis!
"Az egyik barátunknak szeretnénk egy Kiszel Tünde naptárat beszerezni, viszont az oldala a művésznőnek valamiért nem működik…Valakinek esetleg nincsen a mélységében, vagy tudna segíteni beszerezni egyet?"
– hangzott a kétségbeesett kérés, amihez később többen is csatlakoztak. Leginkább arról számoltak be, hogy a naptárdíva honlapján a fizetési részhez érve adódnak technikai problémák, talán a rendszer túlterheltsége miatt.
Mások ugyanakkor nem számoltak be hasonló hibáról, szóval könnyen lehet, hogy csak átmeneti zűrzavarról volt szó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.