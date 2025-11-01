A sztárvilág is gyászba borul halottak napján: megannyi legendát veszítettünk el idén

A halottak napja közeledtével nemcsak a családtagokra, hanem azokra a hírességekre is emlékezünk, akik idén hagyták itt a világot. Ezek a színészek, mint Kassai Ilona, zenészek, mint Ozzy Osbourne, vagy éppen közéleti ikonok, mint Schmuck Andor, az életükkel szórakoztattak, inspiráltak és olykor meg is meghatottak bennünket. Most fel is idézünk néhányat azok közül, akik 2025-ben örökre lehunyták a szemüket.

Schmuck Andor betegsége ugyan nem volt titok, de halálra senki sem számított, ahogy Kassai Ilonáéra sem (Fotó: Mediaworks Archívum)

Az elmúlt egy évben is megannyi legenda távozott, betölthetetlen űrt hagyva maguk után, és mindannyiukat szinte képtelenség volna felsorolni, de mutatjuk a legmegrendítőbb haláleseteket, mint amilyen Schmuck Andoré is. A mindig csupa szív politikus tavasszal, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy életmentő kezelésre van szüksége. De hiába a rengeteg ima, a nyugdíjasok örök támogatója július 14-én végül feladta a harcot a gyilkos kórral szemben. Schmuck Andor halála az egész országot váratlanul érte, és a körülmények még ma sem teljesen tisztázottak.

Kassai Ilona temetésére még nem került sor

Ganxsta Zolee édesanyja, a Kossuth-díjas színésznő, Kassai Ilona mindössze 3 nappal ezelőtt hunyt el, amit a zenész osztott meg közösségi oldalain. A 97 éves művész a magyar színész-, és filmvilág meghatározó alakja volt, és megannyi pályatárs, kolléga és rajongó gyászolja. Ugyan Kassai Ilona temetésének időpontjára még nem derült fény, de bizonyára rengetegen kísérik majd utolsó útjára.

Kassai Ilona hangja megannyi szinkronszerep formájában marad meg az utókornak, amit fiának, Gaxsta Zolee-nak bizonyára szívszorító lesz hallani (Fotó: Bors)

Bényi Ildikó halála mindenkit váratlanul ért

Az Önök kérték műsorvezetője is idén tavasszal, március 11-én, mindössze 55 évesen hunyt el. Bényi Ildikó lánya Tótfalusi Fanni tudatta a megrendítő hírt a rajongókkal, és kollégákkal, ami mindenkit teljesen letaglózott. A fiatal lány azóta édesanyja nyomdokaiba lépett, és már ő vezeti a kívánságműsort.

Ozzy Osbourne és Hulk Hogan csaknem egyszerre mentek el

A Black Sabbath énekese és Hulk Hogan halála között mindössze két nap különbség volt. A két ikon hatalmas változást ért el a saját területén, amivel nem kérdés, hogy jogosan váltak legendákká. Míg a sötétség hercege régóta küzdött a betegségével, addig a színészként is ismert sportoló teljesen váratlanul hagyta itt a családját. Rajongóik számára máig felfoghatatlan, hogy többé nem láthatják viszont kedvenceiket.