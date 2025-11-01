A sztárvilág is gyászba borul halottak napján: megannyi legendát veszítettünk el idén

A halottak napja közeledtével nemcsak a családtagokra, hanem azokra a hírességekre is emlékezünk, akik idén hagyták itt a világot. Ezek a színészek, mint Kassai Ilona, zenészek, mint Ozzy Osbourne, vagy éppen közéleti ikonok, mint Schmuck Andor, az életükkel szórakoztattak, inspiráltak és olykor meg is meghatottak bennünket. Most fel is idézünk néhányat azok közül, akik 2025-ben örökre lehunyták a szemüket.
Az elmúlt egy évben is megannyi legenda távozott, betölthetetlen űrt hagyva maguk után, és mindannyiukat szinte képtelenség volna felsorolni, de mutatjuk a legmegrendítőbb haláleseteket, mint amilyen Schmuck Andoré is. A mindig csupa szív politikus tavasszal, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy életmentő kezelésre van szüksége. De hiába a rengeteg ima, a nyugdíjasok örök támogatója július 14-én végül feladta a harcot a gyilkos kórral szemben. Schmuck Andor halála az egész országot váratlanul érte, és a körülmények még ma sem teljesen tisztázottak.
Ganxsta Zolee édesanyja, a Kossuth-díjas színésznő, Kassai Ilona mindössze 3 nappal ezelőtt hunyt el, amit a zenész osztott meg közösségi oldalain. A 97 éves művész a magyar színész-, és filmvilág meghatározó alakja volt, és megannyi pályatárs, kolléga és rajongó gyászolja. Ugyan Kassai Ilona temetésének időpontjára még nem derült fény, de bizonyára rengetegen kísérik majd utolsó útjára.
Az Önök kérték műsorvezetője is idén tavasszal, március 11-én, mindössze 55 évesen hunyt el. Bényi Ildikó lánya Tótfalusi Fanni tudatta a megrendítő hírt a rajongókkal, és kollégákkal, ami mindenkit teljesen letaglózott. A fiatal lány azóta édesanyja nyomdokaiba lépett, és már ő vezeti a kívánságműsort.
A Black Sabbath énekese és Hulk Hogan halála között mindössze két nap különbség volt. A két ikon hatalmas változást ért el a saját területén, amivel nem kérdés, hogy jogosan váltak legendákká. Míg a sötétség hercege régóta küzdött a betegségével, addig a színészként is ismert sportoló teljesen váratlanul hagyta itt a családját. Rajongóik számára máig felfoghatatlan, hogy többé nem láthatják viszont kedvenceiket.
A gyönyörű színésznő október 11-én hunyt el, ami nem csak Hollywoodot, de az egész világot váratlanul érte. A filmcsillaggal egy hatalmas tehetséget vesztett el a filmvilág, akit senki sem fog tudni pótolni, ahogyan Robert Redfordot sem. Az 1970-es és ’80-as évek ikonikus alakja nem csak színészként, hanem rendezőként is megvetette a lábát a szakmában, hiszen utóbbi kategóriában még Oscar-díjat is nyert. Redford 89. születésnapja után majdnem pontosan egy hónappal hunyt el, szeptember közepén.
