„Egyedülálló volt” – Hetekkel a halála után is Diane Keaton után sír a világ

Diane Keaton stílusát a Vogue World: Hollywood divatbemutatón ünnepelték, alig két héttel azután, hogy 79 éves korában elhunyt. Az október 26-án a Los Angeles-i Paramount Pictures stúdióban megrendezett eseményen a legendás színésznő egyedi, összetéveszthetetlen stílusának állítottak emléket. Keaton neve egybeforrt az Annie Hall című filmmel, amelynek férfias, mégis elegáns öltözködése – zakók, nyakkendők, kalapok – teljesen új irányt adott a hollywoodi divatnak.

Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch / Northfoto

A kifutón Betsy Gaghan modell viselte Ralph Lauren újraalkotott változatát annak az ikonikus öltözéknek, amelyet Keaton a filmben hordott, és amelyet eredetileg Ruth Morley tervezett. Ralph Lauren később Keaton 2024-es Fashion First című könyvében tisztázta, hogy bár néhány ruhadarab az ő kollekciójából származott, a stílus maga teljesen Diane érdeme volt. „Sokan hiszik, hogy én öltöztettem őt az Annie Hall szerepéhez, de ez nem igaz. Annie stílusa Diane saját stílusa volt” – írta a tervező, amelyről a People magazin számolt be.

Keaton androgün öltözködése az 1977-es, Woody Allen által rendezett filmben hatalmas hatást gyakorolt a divatra. A színésznő a legjobb női főszereplő Oscar-díját is elnyerte érte. Ruhái azt üzenték, hogy a nőiesség nem egyetlen formában létezhet, és az önazonosság is lehet elegáns. A hetvenes években ez új szemléletet hozott, és nők millióit inspirálta, hogy saját személyiségükből merítsenek ahelyett, hogy trendeket kövessenek. Diane Keaton stílusa az őszinteség, a humor és a szabadság megtestesítője lett – ahogy ő maga is.

Egy évvel a halála előtt a PEOPLE magazinnak adott interjújában arról mesélt, hogy édesanyja már gyerekkorában bátorította a kifejező öltözködésre, amikor együtt jártak a Goodwill turkálóiba.

„Ő volt a legnagyobb támogatóim egyike, mindig ösztönzött az alkotásra” – mondta. Inspirációját később a magazinok, különösen a Vogue lapozgatásával és saját kollázsai készítésével táplálta.