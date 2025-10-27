BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Egyedülálló volt" – Hetekkel a halála után is Diane Keaton után sír a világ

Diane Keaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:26
Vougedivatbemutató
Két héttel ezelőtt hajtotta örök álomra a fejét a híres színésznő. Dane Keaton stílusa megváltoztatta a hollywoodi divatot, ennek állítottak emléket a Vouge Worldön.

Diane Keaton stílusát a Vogue World: Hollywood divatbemutatón ünnepelték, alig két héttel azután, hogy 79 éves korában elhunyt. Az október 26-án a Los Angeles-i Paramount Pictures stúdióban megrendezett eseményen a legendás színésznő egyedi, összetéveszthetetlen stílusának állítottak emléket. Keaton neve egybeforrt az Annie Hall című filmmel, amelynek férfias, mégis elegáns öltözködése – zakók, nyakkendők, kalapok – teljesen új irányt adott a hollywoodi divatnak.

Diane Keaton
Diane Keaton ikonikus Annie Hall stílusa megváltoztatta a hollywoodi divatvilágot - ennek állítottak emléket a Vouge World divatbemutatón
Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch /  Northfoto

Diane Keaton előtt hajtottak fejet az ikonikus Annie Hall című filmben megjelenő stílussal

A kifutón Betsy Gaghan modell viselte Ralph Lauren újraalkotott változatát annak az ikonikus öltözéknek, amelyet Keaton a filmben hordott, és amelyet eredetileg Ruth Morley tervezett. Ralph Lauren később Keaton 2024-es Fashion First című könyvében tisztázta, hogy bár néhány ruhadarab az ő kollekciójából származott, a stílus maga teljesen Diane érdeme volt. „Sokan hiszik, hogy én öltöztettem őt az Annie Hall szerepéhez, de ez nem igaz. Annie stílusa Diane saját stílusa volt” – írta a tervező, amelyről a People magazin számolt be. 

Keaton androgün öltözködése az 1977-es, Woody Allen által rendezett filmben hatalmas hatást gyakorolt a divatra. A színésznő a legjobb női főszereplő Oscar-díját is elnyerte érte. Ruhái azt üzenték, hogy a nőiesség nem egyetlen formában létezhet, és az önazonosság is lehet elegáns. A hetvenes években ez új szemléletet hozott, és nők millióit inspirálta, hogy saját személyiségükből merítsenek ahelyett, hogy trendeket kövessenek. Diane Keaton stílusa az őszinteség, a humor és a szabadság megtestesítője lett – ahogy ő maga is.

Egy évvel a halála előtt a PEOPLE magazinnak adott interjújában arról mesélt, hogy édesanyja már gyerekkorában bátorította a kifejező öltözködésre, amikor együtt jártak a Goodwill turkálóiba. 

Ő volt a legnagyobb támogatóim egyike, mindig ösztönzött az alkotásra – mondta. Inspirációját később a magazinok, különösen a Vogue lapozgatásával és saját kollázsai készítésével táplálta.

Halála után barátai és kollégái, köztük Ralph Lauren, megható üzenetekkel búcsúztak tőle. 

Diane mindig a saját útját járta – abban, ahogy élt, ahogy látott, és ahogy mindannyiunkat érzetté tett. Őszinte, különleges és tele volt szívvel. Egyedülálló volt

– írta a divattervező.

Diane Keaton október 11-én kaliforniai otthonában hunyt el, szerettei körében. Családja nyilatkozatban közölte, hogy halálát tüdőgyulladás okozta, és hálájukat fejezték ki a rengeteg együttérző üzenetért. „A Keaton család rendkívül hálás a szeretet és támogatás minden jeléért, amelyet az elmúlt napokban kaptak szeretett Diane-ük nevében” – írták. A család arra is felhívta a figyelmet, milyen ügyek álltak Diane szívéhez közel: az állatvédelem és a hajléktalanokat segítő kezdeményezések. 

Ha valaki adományt szeretne tenni az emlékére, egy helyi élelmiszerbank vagy állatmenhely támogatása volna a legszebb tisztelgés

– állt közleményükben.

 

