Befejeződött az eljárás Schmuck Andor halálával kapcsolatban: itt a rendőrség közleménye

Hivatalos közleményben válaszolt a BRFK Sajtóosztálya a Bors megkeresésére péntek délután. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon lezárult-e már az a közigazgatási hatósági eljárás, amit a július 14-én elhunyt Schmuck Andor halálával kapcsolatban indítottak.

Befejeződött az eljárás Schmuck Andor halálával kapcsolatban (Fotó: Mate Krisztian / Mediaworks Archívum)

Mint ismert, a Tisztelet Társaságának elnökét az V. kerületi irodája felett kialakított lakrészben találták meg. A tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a legközelebbi barátainak sem vette fel a telefont, holott ez egyáltalán nem volt rá jellemző. A tragédia rengeteg kérdést vetett fel, a rendőrség órákra lezárta a Tisztelet Társasága irodájának környékét, a lakásból pedig több tárgyat is lefoglaltak, többek között egy kólásüveget.

Schmuck Andor élő adásban árulta el súlyos betegségét

Azt az egész ország tudta, hogy Schmuck Andor beteg volt. A politikus március végén jelentette be A Nagy Duett egyik élő adásában, hogy életmentő kezelésere szorul, amit csak a TV2 showműsora miatt függesztett fel átmenetileg.

„Innen szeretném üzenni, mert most már nem titok, nem akartuk, hogy sajnálat legyen, meg szánalom, hogy hétfőtől elkezdődhet az életmentő kezelésem, egy új nagy duettet kezdek én és a betegségem, aztán meglátjuk, meddig jutunk” – jelentette ki élő adásban, szavaitól pedig valósággal megfagyott a hangulat a stúdióban.

Andor később folytatta a létfontosságú kezeléseket, és végig bízott a gyógyulásban, annak ellenére, hogy az eredményei nem feltétlen voltak kecsegtetőek.

„Egyesek szerint az eredmény, akikkel beszéltem, azt mondták nem jó. Én meg azt mondom, hogy jó. Mert ugye van egy nagyon nagy dolog: én vagyok meg a legyőzendő kór. Ebből a dologból egy-egyre nem tudunk kijönni, tehát vagy én győzök, vagy a kór! Ezért gondoltam, megcsinálom a bakancslistámat” - vallotta akkor Andor a Tények Plusznak.

Schmuck Andor halála így is rengeteg kérdést felvetett, hiszen a halála előtt nem sokkal még a közösségi médiában is aktív volt, a Borsnak pedig egy közeli barátja arról mesélt, hogy két nappal a tragédia előtt még jó hangulatú beszélgetést folytatott vele.