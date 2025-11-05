Ilyen nagy a baj? A pletykák szerint belefogyott a bánatba Hódi Pamela

Az elmúlt időszakban számtalan pletyka látott napvilágot Hódi Pamela és férje, Tóth Bence kapcsolatáról. A kétgyermekes sztáranyuka és az egykori labdarúgó még 2018-ban ismerkedett meg egymással, majd 2021-ben világra jött a kislányuk, Evolet Olívia. A házasságuk azonban mostanra, a feltételezések szerint, válságba került, az internet népe pedig azt is tudni véli, hogy már nem is élnek együtt.

Van ok az aggodalomra? Nagyon lefogyott Hódi Pamela / Fotó: Markovics Gábor

Sokakban keltett aggodalmat: nagyon lefogyott Hódi Pamela

A pletykák alapját az szolgáltatta, ahogy Pamela már nem hordja a jegygyűrűjét, és közös képek sem látni róluk a közösségi médiában. A válásról szóló híreszteléseket egyelőre egyik fél sem kommentálta, így nem tudni, mennyi igaz belőlük. Egy hazai magazin szerint viszont ugyancsak aggodalomra okot az, ahogy Hódi Pamela az utóbbi időben látványosan vékonyabb lett - a feltételezések szerint a bánat miatt fogyott le.

Fontos azonban kiemelni, hogy Pamela életében mindig központi szerepet játszott a sport és a tudatos étkezés, és bár a legfrissebb fotóin valóban nagyon vékonynak tűnik, a rajongóknak egyelőre nem szúrt szemet a változás, sőt: nem győzik dicsérni a sztáranyukát, hogy mennyire remekül néz ki.

IDE KATTINTVA lehet megtekinteni Hódi Pamela néhány fényképét a közelmúltból!