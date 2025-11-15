Kiderült a titok: Herceg Erika elárulja milyen lépéseket tesz szépsége érdekében!

A Megasztár zsűritagja, Herceg Erika olyan sugárzó energiával és életörömmel veszi körül az embert, hogy vele beszélgetni felér egy lélektöltéssel. Külső és belső ragyogásának titka egyszerre egyszerű és inspiráló. Most elárulta szépségápolási titkait, amit akár Te is bátran elleshetett a szőke szépségtől!

A Megasztár zsűritagjaként, Herceg Erika mindig gondosan odafigyel megjelenésére / Fotó: TV2

Herceg Erika elárulja hogyan fejlődött szépségápolási rutinja az évek alatt

A 37 éves énekesnő-színésznőnek a dívás elegancia és a lezser, sportos stílus egyaránt jól áll neki, sőt stylistja, Kiss Márk pedig örömmel hangsúlyozza, hogy Erika bármiben remekül fest. A magas sarkú cipőkhöz fűződő rajongása azonban mára a kényelem szeretetére cserélődött, mivel vezetéshez, rohanós napokra és a kamerákon túli pillanatokra inkább könnyű, sportos darabokat választ. Smink nélkül is bátrabban megjelenik nyilvánosan, szépségápolási rutinjának alapja pedig az 50-es fényvédő, amelyet télen is használ, hogy óvja bőrét és megelőzze a pigmentfoltok megjelenését.

Harmincéves kora után tudatosult benne igazán, mennyit számít a lelki egyensúly és a tiszta étkezés. Tudatosan kerüli az adalékanyagokat és a gyors szénhidrátokat, de nem tagadja, hogy egy-egy édességnek ő sem tud mindig ellenállni. A zsíroktól viszont nem fél, hiszen édesapja puha, füstölt szalonnája és az avokádó bármikor jöhet. Délelőtt eszik szénhidrátot, délután inkább tojást, halat, zöldségeket és fehérjében gazdag fogásokat fogyaszt.

Saját útja miatt különösen érzékenyen érinti, ha a versenyzők önbizalom-hiánnyal küzdenek. Kedl Olíviát például szeretettel segíti abban, hogy felfedezze nőiességét és önmagába vetett hitét, sőt örömmel látja, hogy a lány elindult ezen az úton. -írja a life.hu.

Zenei karrierjében mindent elért, amire vágyott, most pedig a lelki béke kiteljesítésén dolgozik.

„Huszonévesen arra vágytam, hogy elérjem a karrierem csúcsát, és ez meg is történt a VIA Gra együttessel, hiszen bejártam a fél világot, arénákban telt ház előtt koncerteztünk, zenei díjakat nyertünk, és a videómegosztó oldalakon többmilliós nézettséget értünk el. Ma már sokkal fontosabb, hogy a belső harmóniám maximumát elérjem”

- zárta le gondoltait az énekesnő.