„A párom is tudja” - Herceg Erika magyarázkodni kényszerült Marics Peti miatt! Forró pillanatok a Megasztárban

Herceg Erika úgy érezte, nem hagyhatja szó nélkül azt a sikamlós sztorit, amit Marics Peti hozott fel a Megasztár 2025 egyik korábbi adásában.

Herceg Erika megasztáros zsűrizése során elég jól kijön Marics Petivel (Fotó: TV2)

Egészen pontosan az történt, hogy az énekesnő belekezdett egy részletesebb okfejtegetésbe azzal kapcsolatban, hogy neki egy csókhoz is szerelem kell, mire Peti szemrebbenés nélkül kinevette őt.

„Hű, de nagy kamu!”- vágta Herceg Erika fejéhez, aki gyanútlanul visszakérdezett, Peti pedig lebuktatta.

„Erika első nap csókkal akartál nekem köszönni, valld be, itt most mindenki előtt" - leplezte le zsűritársát Marics Peti.

Herceg Erika persze mindent megtett, hogy minél hamarabb tisztázza a helyzetet:

„Csak akartam adni egy puszit a szádra! Olyan kis üngyüm-büngyüm arcocskád van”

- vallotta be Erika töredelmesen, s bár az egyértelműen kiderül, hogy nem voltak komolyak a szándékai, az azért tagadhatatlan, hogy a két zsűritag között azért garantáltan jól működik a kémia.

Forró pillanatok a Megasztárban: Herceg Erika magyarázkodni kényszerült

Herceg Erika vélhetően rengeteg kérdést kapott Marics Peti és az eltervezett szájra puszi miatt. Talán ezért is döntött úgy, hogy egy 24 órán át elérhető Instagram kérdezz-felelekben fejti ki, mennyire van esélye bárkinek is elrabolni az ő szívét. Segítünk, semennyire. Herceg Erika ugyanis már 8 éve él párkapcsolatban, párjával pedig - noha sok időt töltenek távol egymástól - már a családalapítás is szóba került.

Konkrétan ezt kérdezték tőle: hogy lehet elnyerni a szíved?

„Sehogy. Nyolc éve boldog párkapcsolatban élek. Remélem, életem végéig fog tartani. Most pedig meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy röviden, minden kérdésre válaszoljak, főként amiket a műsorban látottak alapján írtatok. Ez egy műsor. És ezt a párom is tudja”

- öntött tiszta vizet Herceg Erika abba a bizonyos pohárba.

Herceg Erika régen is mondta már: Remélem, Isten megáld egy gyermekkel

A Megasztár zsűritagja még augusztusban vallott őszintén a magánéletéről a Borsnak. Boldogan mesélt arról a kazah származású vállalkozóról, aki már 8 éve elrabolta a szívét, és bizony azóta sem engedte el. Herceg Erika párja Svájcban él, így nem láthatják naponta egymást.