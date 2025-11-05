Fokozódnak az izgalmak Házasság első látásra legújabb részében, kész érzelmi hullámvasút következik

Ma este ismét érzelmekkel teli pillanatok várják a nézőket a Házasság első látásra legújabb részében. A párok igazi érzelmi hullámvasútra ülnek fel: a feszültségek, sérelmek és kimondatlan érzések a felszínre törnek.
Kármen és Dani továbbra sem találják a közös hangot, ahogyan Rebeka és Zsolt kapcsolata is válságba kerül. Rebeka a terápia során annyira elérzékenyül, hogy sírva hagyja el a termet. Vajon van még esély a békülésre?
A válaszokért érdemes ma este 19:45-kor a TV2-re kapcsolni, ahol újabb fordulatokat tartogat a Házasság első látásra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.