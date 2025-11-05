Fokozódnak az izgalmak Házasság első látásra legújabb részében, kész érzelmi hullámvasút következik

Ma este ismét érzelmekkel teli pillanatok várják a nézőket a Házasság első látásra legújabb részében. A párok igazi érzelmi hullámvasútra ülnek fel: a feszültségek, sérelmek és kimondatlan érzések a felszínre törnek.

Érzelmekkel teli epizóddal tér vissza a Házasság első látásra / Fotó: TV2

Kármen és Dani továbbra sem találják a közös hangot, ahogyan Rebeka és Zsolt kapcsolata is válságba kerül. Rebeka a terápia során annyira elérzékenyül, hogy sírva hagyja el a termet. Vajon van még esély a békülésre?

Mutatunk néhány részletet a Házasság első látásra új epizódjából!