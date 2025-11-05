Szakított a Házasság első látásra álompárja: „Nem folytatjuk a kapcsolatunkat”

A Házasság első látásra szereplői 2025-ben sem hagyják izgalmak nélkül a nézőket, ugyanis már a kezdetben mondhatni két teljesen ellentétes táborba voltak oszthatóak a párok, ami azóta jelentősen megváltozott. Míg az első néhány adás Miló Viki és Janicsek Attila, valamint Fűzfa Rita és Varga Sanya balhéitól volt hangos, a két páros azóta lenyugodott és bár szerelembe nem estek, de sokkal kiegyensúlyozottabbak, mint az elején. Ezzel szemben Kármen és Dani, Peti és Anna, valamint Rebeka és Zsolt kapcsolata is összeomlott, hiába tűntek álompárnak a kezdetektől. Sőt, Becca és férje most váratlan bejelentést tettek, ami mindenkit sokkolt.

A Házasság első látásra Deák Rebeka és Horváth Zsolt számára mesebelinek indult, de úgy tűnik, a happy end elmarad (Fotó: TV2/hot! magazin)

A Házasság első látásra Becca és Zsolt számára eddig egy igazi sikertörténetnek bizonyult, ám két hét együttélés után a kapcsolatuk megakadt, és képtelenek voltak egy ponton túljutni. Emiatt végül drasztikus „megoldáshoz” folyamodtak, amire senki sem számított.

Gondunk nincsen, de helyzetváltozás történt. Nem folytatjuk a kapcsolatunkat

– jelentette be Rebeka a közös vacsora előtt a többieknek.

„Az történt, hogy a szakértők arra kértek, hogy ne belülről, csendben próbáljam feloldani a kétségeimet, és megoldani az általam problémának vélt problémákat, hanem mondjam el, hogy mit érzek. Én ezt szerintem a lehető leghiggadtabban, nulla személyeskedéssel, nulla vádaskodással előadtam. De erre én nem így reagáltam volna, mert a reakció az a passzivitás, flegmaság és távolságtartás volt. Először történt meg az, hogy nem az ő igényei és érzései kerültek terítékre, hanem az én érzéseim, és ez okozta a válságot, a drámát, a megsértődést és haragot” – magyarázta el a helyzetet Zsolt, amivel felesége nem értett egyet.

A Házasság első látásra Zsolt és Rebeka számára ugyan nem ér véget, de a kapcsolatukat már lezártnak tekintik (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra párjait sokkolta Zsolték döntése

A fiatal házaspár először Petinek és Attilának mondta el a döntését, akik teljesen ledöbbentek ezen a kijelentésen, ahogy később a többiek is.

„Ne hülyéskedjetek már, hogy én meg a Viki fogunk elmenni a végéig” – közölte hitetlenkedve Attila.

Ti egy olyan reménység voltatok nekem, akikről azt gondoltam, hogy egy év múlva azt fogom majd olvasni valahol, hogy Zsolt és Rebeka vígan él egy év után is és boldog. Én ezt vizionáltam magam előtt

– tette még hozzá csalódottan.