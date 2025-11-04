Szakítása óta kerüli az ismerkedést a Házasság első látásra sztárja: "Nem akarok bohóckodni!"

A TV2 sikerműsorának második évadában nagy népszerűségre tett szert Tóth Gergely. Házasság első látásra Geri azért is vállalta a műsort, mert szerette volna megtalálni az igazit, de sajnos Renivel csúnya lett a frigyük vége.

Házasság első látásra Geri és Reni frigyének csúnya válás lett a vége (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Gerit elárasztják ajánlatokkal

Elég kacifántos volt az elmúlt hónapokban a hölgyek körében nagyon népszerű csontkovács magánélete. A Házasság első látásra műsor sugárzása közben megismerkedett egy szőke bombázóval, de ennek a kapcsolatnak elvi kérdések miatt hamar vége lett. A csalódás után HEL Geri úgy döntött, lemond a szexről, megunta a futó viszonyokat, az igazinak tartogatta magát. Pár hónappal később úgy is tűnt, megtalálta azt a nőt, akivel úgy érezte, leélheti az életét, aki a gyermekei édesanyja lesz. De a távolság megölte a szerelmet, a szakítás mellett döntött.

Szétmentünk! Minden nagyon jó volt, úgy nézett ki minden klappol. Nem sokkal utána, hogy összejöttünk, kiment egy munka miatt külföldre, úgy volt, hogy megvárom, mert csak pár hónapra szólt a megbízása. Aztán egyre kevesebbet kommunikált velem, mondta, hogy egy kicsit szüneteljünk, akkor folytassuk, amikor újra itthon lesz. Én viszont úgy voltam vele, hogy akkor döntsük el, vagy együtt vagyunk, vagy nem és végül én mondtam ki, hogy akkor ezt zárjuk le, legyen vége!

– mondta nemrég lapunknak.

Tóth Geri életébe most nem fér bele az ismerkedés (Fotó: TV2)

A csontkovács virtuális postaládája felrobbant a szakítás hírére, újra elárasztják mindenféle ajánlatokkal, amik között igen pikánsakat is talál, de neki esze ágában sincs élni ezekkel.

„Nem ismerkednék így, nem akarok bohóckodni ezzel továbbra sem! Sőt az az igazság, hogy egyáltalán nem is akarok ismerkedni, most nem fér bele az életembe” – vallotta be Geri.