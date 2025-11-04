Balhé a TV2 kamerái előtt: adás közben tört ki a vita

Ismét áll a bál a Házasság első látásra háza táján. Persze aligha meglepő, ha vaktában sorolunk egymás mellé párokat, akiknek aztán ott, az első pillanatban ki kell mondaniuk a boldogító (vagy épp életüket megnehezítő?) igent – gondolhatnánk. Azonban kétségtelen, hogy akadtak, akik kifejezetten jó párosításnak tűntek eleinte, míg mások az első nézeteltérések óta kezdenek közelíteni egymáshoz. Elég csak Becca és Zsolt duójára gondolni! Valódi álompárosként indultak – persze sajnos mostanra már náluk is erősen inog a léc. Aztán itt vannak az olyanok, mint Sanya és Rita, akikről az első pillanattól fogva sejteni lehetett: csoda, ha kihúzzák egymás mellett az évad végéig. De mi a helyzet Kármen és Dani háza táján? Nos, sajnos semmi jó...
Tigyi Kármen és Szilágyi Dani a Házasság első látásra 2025-ös évadának játékosaiként álltak oltárhoz. Sokan drukkolnak nekik, hogy maradjanak együtt, és találják meg a boldogságot egymás oldalán, azonban a TV2 műsorának friss adásaiból egyre inkább úgy tűnik: erre vajmi kevés esély van.
"Tegnap este ismét oda értünk, ahol a part szakad. Konkrétan visszautasítottam, mert nem akartam vele lefeküdni. Ő ezt bántásnak vette, mert nem tudom, hány napja úgy nem voltunk együtt. De könyörgöm, ha nem érzem magam érzelmileg jól, akkor nem tudom ezt meglépni!" – fakadt ki Kármen, aki kifejtette: számára most minden nagyon stesszes, képtelen elengedni magát.
"Úgy gondolom, kicsit össze kéne szedned magad, és azon dolgoznod, hogy engem visszahódíts" – fordult Kármen Danihoz, bár mondandóját eléggé maga elé meredve tette meg. Daninak nem is nagyon tetszett a dolog. "Ne hogy már nekem keljen mennem egy férfi után!" – szaladt ki a nőből, aki szerint Dani nem vágyik rá, hanem uralkodni akar felette. A férfi kifejtette: olyan érzése van, mintha lábujjhegyen járkálna.
Aztán következett az, ami bizony benne volt a levegőben: Kármen egyre dühösebben ontotta Danira a panaszait. Durva vita alakult ki pillanatok alatt.
