Őszinte poszttal jelentkezett a Házasság első látásra sztárja: „Ez a kísérlet egyáltalán nem volt könnyű”

Tóth Zavira, a Házasság első látásra sztárja megható posztban búcsúzott a műsortól, amely elmondása szerint hetekre kizökkentette a komfortzónájából, ugyanakkor egyszerre volt lelkileg megterhelő és felemelő. Az influenszer nyíltan mesélt arról, milyen kihívásokkal szembesült, milyen felismeréseket hozott számára ez az időszak, és hogyan változtatta meg a jövővel kapcsolatos vágyait.
A poszt elejétől érződik, hogy Zavira nem egy könnyed kalandként élte meg a műsort, hanem személyes utazásként, amely mély nyomot hagyott benne.
„Ez a kísérlet egyáltalán nem volt olyan könnyű, mint ahogy elsőre gondoltam. Nem volt minden pillanat fenékig tejfel, még úgy sem, hogy a szerkesztők végig mellettünk voltak.”
– írta.
A fiatal nő a hetek alatt rengeteget tanult saját magáról és a körülötte lévő emberekről. Kiemelte: az önkontroll, a türelem és az együttműködés olyan területek, amelyekben sokat fejlődött.
„Lelkileg ez egy nagyon megterhelő, ugyanakkor elképesztően értékes út volt számomra.”
Zavira úgy érzi, a nehézségek ellenére szép emlékekkel távozik, és hálás mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta.
„Meg szeretném köszönni mindenkinek, családnak, barátnak, stábtagnak és idegennek, akik közben, és most visszanézve is segítették az utamat.”
A poszt legszemélyesebb része azonban az volt, amikor arról beszélt, a műsor ugyan nem hozta el számára a házasságot, de rávilágított arra, mennyire vágyik az igazi társra:
„Bár a műsor alatt nem tudtam valódi feleséggé válni, a gyűrű az ujjamon még jobban megmutatta, mennyire vágyom arra, hogy egyszer igazán az legyek.”
