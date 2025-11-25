Őszinte poszttal jelentkezett a Házasság első látásra sztárja: „Ez a kísérlet egyáltalán nem volt könnyű”

Tóth Zavira, a Házasság első látásra sztárja megható posztban búcsúzott a műsortól, amely elmondása szerint hetekre kizökkentette a komfortzónájából, ugyanakkor egyszerre volt lelkileg megterhelő és felemelő. Az influenszer nyíltan mesélt arról, milyen kihívásokkal szembesült, milyen felismeréseket hozott számára ez az időszak, és hogyan változtatta meg a jövővel kapcsolatos vágyait.

Nem mindenkinek, Zavirának sem egyszerű a Házasság első látásra.

Fotó: TV2

A Házasság első látásra mindenkire nagy hatással volt

A poszt elejétől érződik, hogy Zavira nem egy könnyed kalandként élte meg a műsort, hanem személyes utazásként, amely mély nyomot hagyott benne.

„Ez a kísérlet egyáltalán nem volt olyan könnyű, mint ahogy elsőre gondoltam. Nem volt minden pillanat fenékig tejfel, még úgy sem, hogy a szerkesztők végig mellettünk voltak.”

– írta.

A fiatal nő a hetek alatt rengeteget tanult saját magáról és a körülötte lévő emberekről. Kiemelte: az önkontroll, a türelem és az együttműködés olyan területek, amelyekben sokat fejlődött.

„Lelkileg ez egy nagyon megterhelő, ugyanakkor elképesztően értékes út volt számomra.”

Zavira úgy érzi, a nehézségek ellenére szép emlékekkel távozik, és hálás mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta.

„Meg szeretném köszönni mindenkinek, családnak, barátnak, stábtagnak és idegennek, akik közben, és most visszanézve is segítették az utamat.”

A poszt legszemélyesebb része azonban az volt, amikor arról beszélt, a műsor ugyan nem hozta el számára a házasságot, de rávilágított arra, mennyire vágyik az igazi társra: