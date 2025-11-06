Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tönkrement a Házasság első látásra álompárjának kapcsolata? Adás közben fakadtak ki

hálószobatitok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 16:30
intimitásHázasság első látásra
A kísérlet előrehaladtával a műsor álompárjai sorra dobják be a törölközőt, olykor igencsak váratlanul. Most már úgy tűnik a Házasság első látásra Lacija sem éppen azt kapta, amit várt.
Niki
A szerző cikkei

A Házasság első látásra 2025-ös évadának meglepetéspárosa, Brem Laci és Zavira hatalmas örömmel vágtak bele a kísérletbe, hiszen mindketten úgy érezték az esküvőn, hogy tökéletesebb párt nem is kaphattak volna. Még a 18 év korkülönbség sem zavarja őket, sőt, úgy tűnt, épp emiatt is értik meg olyan jól egymást. Ennek ellenére a Házasság első látásra 1. évadának visszatérő sztárja most bevallotta, szerinte a kapcsolatuk nem igazán mélyül.

Házasság első látásra Laci és Zavira
A Házasság első látásra Zavira és Laci számára eddig konfliktusok nélkül halad, de ez valószínűleg azért alakult így, mert nem is mélyült el túlzottan a kapcsolatuk (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Brem Lacija nagyon boldog volt, amikor ismerkedni kezdett Zavirával, sőt, ez még az első néhány hétben is kitartott, de most úgy tűnik, ezen a ponton megakadt a kapcsolatuk, és nem jutnak egyről a kettőre.

„Nekem még eszembe sem jutott, hogy esetleg hiányozna az, hogy közöttünk nincs egy szorosabb kapcsolat. Konkrétan még nem is csókolóztunk ez alatt a három hét alatt. Annyit nevetünk, meg hülyéskedünk, hogy ezért nincs komolyabb intimitás közöttünk, mert elbohóckodjuk a házasságunkat” – mondta ki Laci az intimitás hetének témájával kapcsolatban.

A Házasság első látásra szereplői csak barátok?

Annak ellenére, hogy feleségének azt mondta, nem zavarja ez a helyzet, Laci később azt is elárulta, úgy érzi, sokkal inkább baráti a kapcsolatuk, mint lángoló szerelem.

Ha igazán őszinte szeretnék lenni, azt kell, hogy mondjam, hogy erősebben érzem ezt a baráti energiát kettőnk között, mint a férfi–női energiát. De amíg itt vagyok, addig nyitott vagyok mindenre

 – vallotta be a közös program után.

„Nálunk ez eddig nem nagyon volt porondon, és én most még ott tartok, hogy egyelőre magát az intimitást nem érzem” – mondta el később Zavira is a saját véleményét.

Így ezek után a legnagyobb kérdés Laci és Zavira esetében, hogy a mostanra legharmonikusabbá vált házasság vajon megmarad-e, vagy a kísérlet végére felülkerekedik a barátság. 

Persze erre csak a Házasság első látásra 3. évadának további részeiből kaphatunk választ, minden hétköznap 19:45-től a TV2-n.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu