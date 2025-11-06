Tönkrement a Házasság első látásra álompárjának kapcsolata? Adás közben fakadtak ki

A Házasság első látásra 2025-ös évadának meglepetéspárosa, Brem Laci és Zavira hatalmas örömmel vágtak bele a kísérletbe, hiszen mindketten úgy érezték az esküvőn, hogy tökéletesebb párt nem is kaphattak volna. Még a 18 év korkülönbség sem zavarja őket, sőt, úgy tűnt, épp emiatt is értik meg olyan jól egymást. Ennek ellenére a Házasság első látásra 1. évadának visszatérő sztárja most bevallotta, szerinte a kapcsolatuk nem igazán mélyül.

A Házasság első látásra Zavira és Laci számára eddig konfliktusok nélkül halad, de ez valószínűleg azért alakult így, mert nem is mélyült el túlzottan a kapcsolatuk (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Brem Lacija nagyon boldog volt, amikor ismerkedni kezdett Zavirával, sőt, ez még az első néhány hétben is kitartott, de most úgy tűnik, ezen a ponton megakadt a kapcsolatuk, és nem jutnak egyről a kettőre.

„Nekem még eszembe sem jutott, hogy esetleg hiányozna az, hogy közöttünk nincs egy szorosabb kapcsolat. Konkrétan még nem is csókolóztunk ez alatt a három hét alatt. Annyit nevetünk, meg hülyéskedünk, hogy ezért nincs komolyabb intimitás közöttünk, mert elbohóckodjuk a házasságunkat” – mondta ki Laci az intimitás hetének témájával kapcsolatban.

A Házasság első látásra szereplői csak barátok?

Annak ellenére, hogy feleségének azt mondta, nem zavarja ez a helyzet, Laci később azt is elárulta, úgy érzi, sokkal inkább baráti a kapcsolatuk, mint lángoló szerelem.

Ha igazán őszinte szeretnék lenni, azt kell, hogy mondjam, hogy erősebben érzem ezt a baráti energiát kettőnk között, mint a férfi–női energiát. De amíg itt vagyok, addig nyitott vagyok mindenre

– vallotta be a közös program után.

„Nálunk ez eddig nem nagyon volt porondon, és én most még ott tartok, hogy egyelőre magát az intimitást nem érzem” – mondta el később Zavira is a saját véleményét.

Így ezek után a legnagyobb kérdés Laci és Zavira esetében, hogy a mostanra legharmonikusabbá vált házasság vajon megmarad-e, vagy a kísérlet végére felülkerekedik a barátság.

Persze erre csak a Házasság első látásra 3. évadának további részeiből kaphatunk választ, minden hétköznap 19:45-től a TV2-n.