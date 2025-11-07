Hűha! Nem várt fordulatokkal tér vissza a Házasság első látásra

A Házasság első látásra legújabb epizódja ismét érzelmekkel teli pillanatokat tartogat! Kármen és Dani között végre csökkenni látszik a feszültség - Kármen most először próbál igazán nyitni férje felé, hogy közösen találják meg a megoldást problémáikra.

Nem várt fordulatokkal tér vissza a Házasság első látásra / Fotó: TV2

Érzelmekkel teli pillanatokkal tér vissza a Házasság első látásra

Közben Réka és Ricsi külön terápiára mennek, ahol Réka egy meglepő vallomással rukkol elő, ami mindent megváltoztathat. Rebeka és Zsolt pedig egy különleges feladatot kapnak: el kell játszaniuk egy veszekedést. De vajon ez közelebb hozza őket egymáshoz, vagy még jobban eltávolítja őket?

Íme, néhány részlet, az új epizódból!