Hűha! Nem várt fordulatokkal tér vissza a Házasság első látásra

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 17:10
Érzelmekkel teli pillanatokban ezúttal sem lesz hiány. A Házasság első látásra következő epizódjában egy meglepő vallomás is elhangzik.
A Házasság első látásra legújabb epizódja ismét érzelmekkel teli pillanatokat tartogat! Kármen és Dani között végre csökkenni látszik a feszültség - Kármen most először próbál igazán nyitni férje felé, hogy közösen találják meg a megoldást problémáikra.

Felkavaró epizóddal tér vissza a Házasság első látásra
Nem várt fordulatokkal tér vissza a Házasság első látásra / Fotó:  TV2

Érzelmekkel teli pillanatokkal tér vissza a Házasság első látásra

Közben Réka és Ricsi külön terápiára mennek, ahol Réka egy meglepő vallomással rukkol elő, ami mindent megváltoztathat. Rebeka és Zsolt pedig egy különleges feladatot kapnak: el kell játszaniuk egy veszekedést. De vajon ez közelebb hozza őket egymáshoz, vagy még jobban eltávolítja őket?

Íme, néhány részlet, az új epizódból!



 

Ne maradj le a legújabb fejleményekről! Házasság első látásra – ma este 19:45-től a TV2-n!

 

