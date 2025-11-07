Házasság első látásra: Titkos viszony alakul Sanya és Miló Viki között? Itt az igazság

A Házasság első látásra Miló Viki és Varga Sanya számára sem azt hozta, amit vártak, annak ellenére, hogy párjaik, Janicsek Attila és Fűzfa Rita küzdenek a kapcsolatért. Sőt, a műsorban már azt is láthattuk, hogy a 60 éves személyi edző más hölgyekkel is randizik, így a rajongók szerint cseppet sem elképzelhetetlen, hogy a szereplőtársai közül is szemet vetett valakire. Sanya a Borsnak most elárulta, hogy mi az igazság.

A Házasság első látásra Rita és Sanya életébe nem hozta meg a várva várt szerelmet, viszont a rajongók szerint egy másik feleség felkeltette a férfi érdeklődését (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Sanya életét igencsak felforgatta, hiszen rengeteg negatív kommentet kap amiatt, hogy feleségének egyenesen kijelentette: nem az esete. De lehet, hogy valaki más igen? A műsor rajongói arra figyeltek fel, hogy a férfi és Miló Viki között valamivel közvetlenebb a kapcsolat, mint más szereplők esetében. Sanya most elárulta, miért alakult ez így.

„Több helyen is pedzegették, hogy közöttünk esetleg lehet valami Vikivel, mert az egyik vacsorán vagy csoportos terápián, már nem is tudom, megfogta a karomat. De szó sincs arról, hogy mi összejöttünk volna” – szögezte le.

Egyébként, ahogy Rita, úgy Viki sem az a típus, akit én el tudnék képzelni magam mellé, szóval már csak ezért is felesleges ilyesmit belelátni ebbe. De, ha ettől elvonatkoztatunk, akkor sem jönne szóba, részéről sem, hogy közöttünk legyen bármi

– jelentette ki határozottan.

Miló Viki és Attila kapcsolata sem felhőtlen, de mint kiderült, ez biztosan nem Sanya miatt alakult így (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői régóta ismerik egymást

Ráadásul Rita férje azt is megmagyarázta, hogy miből adódhat az a közvetlenebb viszony közöttük, amit a nézők igencsak félreértettek.

Egyébként amiatt, hogy ő is edzősködik, illetve én is sokat foglalkoztam ezzel korábban, így már ezen a szakmán keresztül jó néhány éve ismerjük egymást. Sőt, azt hiszem, azt mondhatom, hogy jóban is vagyunk, mint ismerősök, de ennél nincs és soha nem is volt közöttünk több

– árulta el Sanya.

„Persze, a nézők és az olvasók ebből úgyis csak azt hiszik el, amit szeretnének. Szóval mondhatok én bármit, akkor is ha ez az igazság, valószínűleg továbbra is kapok majd kommenteket ezzel kapcsolatban” – tette még hozzá nevetve.